'To je Liga prvakov, tukaj odloča vsaka malenkost'

Tekmo so bolje otvorili nogometaši Real Madrida, ki so povedli po dobrih treh minutah, ko je Fede Valverde z globinsko podajo zaposlil Rodryga, ta pa se je poigral z obrambo Atletico Madrida in matiral slovenskega vratarja Jana Oblaka. Za brazilskim krilnim napadalcem je nova odlična tekma v Ligi prvakov, na kateri je postal peti najboljši brazilski strelec med evropsko elito, po minimalni zmagi pa je bil izbran za igralca tekme. "Doma imam že kar nekaj teh nagrad in vsaka izmed njih je zame zelo posebna. Odigrali smo dobro tekmo in verjamemo, da se lahko uvrstimo v četrtfinale. Zadovoljen sem s svojo predstavo in s predstavo ekipe, edina pomembna stvar pa je, da smo zmagali," je po obračunu povedal Rodrygo.

Večji del prvega polčasa so bili galaktiki nevarnejši, kljub temu pa pred odhodom na odmor niso uspeli najti drugega zadetka. "Tekme proti Atleticu so zmeraj zahtevne in tokrat so nas presenetili. Po navadi mi napadamo, oni pa se branijo in čakajo na protinapade. Imeli so veliko posesti, ampak smo se v drugem polčasu resetirali in stvari postavili na svoje mesto," je še dodal strelec prvega gola.

Zadetek Rodryga pa ni bil edini, ki so ga navijači na Bernabeuu videli v prvem polčasu. V 32. minuti je po lepi solo akciji z izjemnim strelom s težkega položaja ob pomoči vratnice izid poravnal Julian Alvarez. "Veliko časa smo imeli nadzor nad tekmo, oni pa so zadeli ob pravih trenutkih. Bili smo na gostovanju, tako da smo vedeli, da ne bo lahko. Loči nas zgolj zadetek in čaka nas še 90 minut pred našimi navijači," je dejal argentinski napadalec, ki v letošnji sezoni blesti v dresu colchonerosov.

Končni izid je v drugem polčasu postavil Brahim Diaz, ki je osmešil Joseja Mario Gimeneza in s šibkejšo nogo premagal slovenskega čuvaja mreže. "Lep zadetek, ampak delo še ni končano. Vmes so izenačili, drugi polčas pa je bil naš. Dobro je, da smo zmagali pred domačimi navijači, pomembno pa je, da naslednji teden odigramo na visoki ravni. To je Liga prvakov in tukaj odloča vsaka malenkost," je svoje misli po zmagi strnil strelec odločilnega zadetka.

Nad njegovim učinkom je bil zadovoljen tudi italijanski strokovnjak Carlo Ancelotti. "Kdo pravi, da bo Brahim naslednji teden, ko se vrne Jude Bellingham, obsedel na klopi? Jaz ne. Nima zagotovljenega mesta v začetni enajsterici, je pa letos odigral veliko tekem in izkoristil vsako ponujeno priložnost," je povedal 65-letnik, ki se je že pred tekmo zavedal, da po prvem obračunu ne bo nič odločeno: "Takšne tekme so zmeraj izenačene. Atletico ima v Evropi ogromno izkušenj. Naš cilj je bil, da si na prvi tekmi priigramo nekaj prednosti, kar nam je uspelo."

Nad predstavo svojih varovancev je bil navdušen tudi gostujoči trener Diego Simeone: "Odhajam z občutkom, da smo dobro tekmovali. Pri prejetih zadetkih bi lahko naredili več. V tem ritmu moramo nadaljevati tudi na povratni tekmi, ki bo težka, ampak bomo imeli podporo naših navijačev, kar je zmeraj velika prednost. To bo pomembna tekma."