Real Madrid in Manchester City kluba z največ prihodki

Pariški PSG je s petega mesta skočil na tretje in se prebil v elito, ki je presegla znamko 800 milijonov (801,8), kar je uspelo le še Barceloni (800,1). Sledijo Manchester United (745,8), Bayern München (744,0), Liverpool (682,9), Tottenham (631,5), Chelsea (589,4) in Arsenal (532,6). Prvič v zgodovini je 20 najmočnejših evropskih klubov preseglo skupno znamko desetih milijard evrov, pri čemer niso vračunani zneski iz naslova prestopov nogometašev. Pred tem je bila finančno rekordna sezona 2018/19 z 9,3 milijarde evri in kot kaže, je nogomet vendarle na poti, da dokončno prebrodi škodo, nastalo s pandemijo covida-19.

Najmočnejši klubi so v zadnji sezoni prihodke skupaj dvignili za 14 odstotkov. Z izjemo denarja iz naslova TV-pravic, kjer je skupni znesek malo nižji, so prihodki klubov zrasli prav na vseh ostalih področjih. Finančno najmočnejša je angleška liga, ki ima med 20 najmočnejšimi klubi kar osem svojih predstavnikov. Z velikim zaostankom klubom na otoku sledijo Španci in Nemci.

Povsem drugačne so številke v ženskem nogometu, kjer prihodki prav tako rastejo. Številka 1 ostaja Barcelona (13,4 milijona evrov), sledita Manchester United (8) in Real Madrid (7,4 mio.). A za žensko elito v Evropi velja, da so prihodki v sezoni 2022/23 v primerjavi s predhodno zrasli kar za 63 odstotkov, kar je razlog za velik optimizem. Petnajst najmočnejših ženskih klubov v Evropi je doseglo v povprečju 4,3 milijona evrov prihodkov.