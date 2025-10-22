Odštevamo minute do začetka tekme med Real Madridom in Juventusom

Real Madrid bo danes v tretjem krogu ligaške faze Lige prvakov gostil Juventus. Torinčani v špansko prestolnico prihajajo v slabi formi – na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih niso vknjižili zmage. Beli balet na drugi strani v tej sezoni igra odlično in je pred obračunom v vlogi favorita. Spektakel lahko spremljate na Kanalu A in VOYO, kjer sta v studiu z vami Sanja Modrić in Dejan Grabić.

Na spletni strani 24ur.com bomo danes z vami pospremili tekmo med Real Madridom in Juventusom

Z vami sta Sanja Modrić in Dejan Grabić.

Real Madrid - Juventus na Kanalu A in VOYO FOTO: VOYO icon-expand

Real Madrid in Juventus imata v evropskih tekmovanjih bogato in izredno izenačeno zgodovino. Madridčani so uspešnejši z desetimi zmagami, Torinčani pa jih imajo devet. Ob tem je treba izpostaviti, da je kraljevi klub dobil obe srečanji v finalu Lige prvakov v letih 1998 (1:0) in 2017 (4:1).

A danes ne bo odločala zgodovina, niti trenutna forma, meni trener belega baleta Xabi Alonso: "Še pred nekaj tedni je bil Juve v zelo dobri formi. Ne glede na njihove nedavne rezultate smo pripravljeni na zelo zahteven test. So moštvo, ki je vedno nevarno, tudi ko je v kriznem obdobju."

Spektakla se veseli tudi gostujoči strateg Igor Tudor: "Ko prideš na Bernabeu, motivacija pride sama od sebe. Prepričan sem, da bomo odigrali dobro tekmo. Želim videti dobro predstavo in ekipo, ki bo znala prizadeti Madridčane, seveda v športnem smislu."