Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Liga prvakov
V ŽIVO

Odštevamo minute do začetka tekme med Real Madridom in Juventusom

Madrid, 22. 10. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 14 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
3

Real Madrid bo danes v tretjem krogu ligaške faze Lige prvakov gostil Juventus. Torinčani v špansko prestolnico prihajajo v slabi formi – na zadnjih šestih tekmah v vseh tekmovanjih niso vknjižili zmage. Beli balet na drugi strani v tej sezoni igra odlično in je pred obračunom v vlogi favorita. Spektakel lahko spremljate na Kanalu A in VOYO, kjer sta v studiu z vami Sanja Modrić in Dejan Grabić.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO
20.40
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.30

Na Kanalu A in VOYO začenjamo s studijskim delom

Z vami sta Sanja Modrić in Dejan Grabić.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.25
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.20
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
20.10

In še enajsterica gostov

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Real Madrid - Juventus na Kanalu A in VOYO
Real Madrid - Juventus na Kanalu A in VOYO FOTO: VOYO

Real Madrid in Juventus imata v evropskih tekmovanjih bogato in izredno izenačeno zgodovino. Madridčani so uspešnejši z desetimi zmagami, Torinčani pa jih imajo devet. Ob tem je treba izpostaviti, da je kraljevi klub dobil obe srečanji v finalu Lige prvakov v letih 1998 (1:0) in 2017 (4:1).

Preberi še Mbappe igra sezono kariere: lahko zabije še na 12. zaporedni tekmi?

A danes ne bo odločala zgodovina, niti trenutna forma, meni trener belega baleta Xabi Alonso: "Še pred nekaj tedni je bil Juve v zelo dobri formi. Ne glede na njihove nedavne rezultate smo pripravljeni na zelo zahteven test. So moštvo, ki je vedno nevarno, tudi ko je v kriznem obdobju."

Preberi še Zgodovina nas uči, da so (bili) dvoboji Reala in Juventusa vselej nepredvidljivi

Spektakla se veseli tudi gostujoči strateg Igor Tudor: "Ko prideš na Bernabeu, motivacija pride sama od sebe. Prepričan sem, da bomo odigrali dobro tekmo. Želim videti dobro predstavo in ekipo, ki bo znala prizadeti Madridčane, seveda v športnem smislu."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

nogomet liga prvakov real madrid juventus
Naslednji članek

Je Barcelona našla novega zlatega dečka?

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kolllerik
22. 10. 2025 20.42
Glavni sodnik se je že seznanil z velikostjo vrečke?
ODGOVORI
0 0
cripstoned
22. 10. 2025 19.44
-1
3:1..4:0...
ODGOVORI
1 2
Panter 63
22. 10. 2025 19.54
+1
Pa se tri rdeča kartona in kakšna dva,tri penal.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306