Nacistični pozdrav navijača takoj kaznovan: 'Ne smemo biti tako neumni'

Po obtožbah rasističnega zmerjanja, usmerjenega proti nogometašu Reala Viniciusu s strani nogometaša Benfice Gianluca Prestiannija na prvem obračunu, smo bili priča novi neokusni potezi že pred prvim žvižgom sodnika Slavka Vinčića na Santiago Bernabeuu.
Kamere so namreč med navijači, ki so podpirali domače moštvo, ujele tudi neimenovanega navijača, ki je z desno roko izvajal nacistični pozdrav. Na srečo so se varnostne službe Uefe in Reala hitro odzvale in navijača našle ter ga pospremile s tribun. Nato je moral zapustiti tudi stadion.
Real Madrid je okoli polnoči tudi objavil svoj pogled na neljube dogodke. "Real Madrid C. F. sporoča, da je nujno zaprosil disciplinsko komisijo kluba, naj nemudoma začne postopek izključitve člana, ki so ga pred začetkom tekme med Real Madridom in Benfico televizijske kamere ujele, kako je v prostoru, kjer se nahaja tribuna Animation Stand, izvajal nacistični pozdrav. Član je bil identificiran s strani varnostnega osebja kluba takoj po pojavu na televizijskem prenosu in je bil nemudoma izključen iz stadiona Santiago Bernabeu. Real Madrid obsoja tovrstna dejanja in izraze, ki spodbujajo nasilje in sovraštvo v športu in družbi," so v klubu zapisali na družbenih omrežjih.
O dogodku je po obračunu spregovoril tudi vratar Reala Thibaut Courtois. "Stvari, ki so se dogajale na tribunah, so razlog, da se tekma prekine in se ljudi odstrani. Kot družba ne smemo biti tako neumni," je dejal belgijski reprezentant.
Vinicius Junior, pogosto imenovan kar Vinicius, je brazilski profesionalni nogometaš, ki igra kot levo krilo za španski klub Real Madrid in brazilsko reprezentanco. Velja za enega najhitrejših in najbolj nadarjenih nogometašev na svetu, znan po svoji tehniki, driblingu in sposobnosti, da premaguje nasprotnike v situacijah ena na ena.
Gianluca Prestianni je mlad argentinski nogometaš, ki je v času omenjenega dogodka igral za Benfico. Kljub svoji mladosti je bil že prepoznan kot velik talent, ki je igral na položaju krilnega napadalca ali ofenzivnega vezista, znan po svoji hitrosti, agilnosti in tehničnih sposobnostih.
Nacistični pozdrav, znan tudi kot Hitlerjev pozdrav, je bil dvig desne roke v zrak pod kotom, s čimer se je izkazovala zvestoba in podpora nacistični stranki ter njenemu voditelju Adolfu Hitlerju v Nemčiji med letoma 1933 in 1945. Ta gesta je postala simbol nacistične ideologije, ki je odgovorna za grozodejstva med drugo svetovno vojno in holokavst.
Animation Stand je poseben sektor na stadionu Santiago Bernabeu, ki je namenjen najbolj gorečim navijačem Real Madrida. Ti navijači so znani po svoji glasni podpori, transparentih in organiziranih navijaških koreografijah, ki ustvarjajo posebno vzdušje med domačimi tekmami. To območje je zasnovano tako, da spodbuja strast in enotnost med podporniki kluba.