Nacistični pozdrav navijača takoj kaznovan: 'Ne smemo biti tako neumni'

Po obtožbah rasističnega zmerjanja, usmerjenega proti nogometašu Reala Viniciusu s strani nogometaša Benfice Gianluca Prestiannija na prvem obračunu, smo bili priča novi neokusni potezi že pred prvim žvižgom sodnika Slavka Vinčića na Santiago Bernabeuu.

Kamere so namreč med navijači, ki so podpirali domače moštvo, ujele tudi neimenovanega navijača, ki je z desno roko izvajal nacistični pozdrav. Na srečo so se varnostne službe Uefe in Reala hitro odzvale in navijača našle ter ga pospremile s tribun. Nato je moral zapustiti tudi stadion.