Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Nacistični pozdrav navijača takoj kaznovan: 'Ne smemo biti tako neumni'

Madrid, 26. 02. 2026 08.12 pred eno minuto 2 min branja 1

Avtor:
M.D.
Varnostna služba na Santiago Bernabeuu je navijača takoj našla in odstranila s stadiona

Real Madrid je na sredini povratni tekmi play-offa za osmino finala Lige prvakov še drugič zapored premagal Benfico in si zagotovil obračun z Manchester Cityjem ali Sportingom iz Lizbone v naslednjem delu tekmovanja. A pozitivno vzdušje na Santiago Bernabeuu je skazila poteza neimenovanega navijača, ki je bila na srečo hitro kaznovana s strani kluba.

Več videovsebin
  • Vrhunci sredinih tekem v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev v drugi del tekmovanja (2. del)
    06:00
    Vrhunci sredinih tekem v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev v drugi del tekmovanja (2. del)
  • Vrhunci sredinih tekem v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev v izločilne boje Lige prvakov (1. del)
    08:22
    Vrhunci sredinih tekem v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev v izločilne boje Lige prvakov (1. del)
  • Vinicius Junior je tudi v Madridu zatresel mrežo Benfice (2:1)
    01:26
    Vinicius Junior je tudi v Madridu zatresel mrežo Benfice (2:1)
  • Tchouameni je hitro izničil prednost Benfice (1:1)
    01:05
    Tchouameni je hitro izničil prednost Benfice (1:1)
  • Rafa Silva za vodstvo Benfice v Madridu (0:1)
    01:04
    Rafa Silva za vodstvo Benfice v Madridu (0:1)

Po obtožbah rasističnega zmerjanja, usmerjenega proti nogometašu Reala Viniciusu s strani nogometaša Benfice Gianluca Prestiannija na prvem obračunu, smo bili priča novi neokusni potezi že pred prvim žvižgom sodnika Slavka Vinčića na Santiago Bernabeuu.

Kamere so namreč med navijači, ki so podpirali domače moštvo, ujele tudi neimenovanega navijača, ki je z desno roko izvajal nacistični pozdrav. Na srečo so se varnostne službe Uefe in Reala hitro odzvale in navijača našle ter ga pospremile s tribun. Nato je moral zapustiti tudi stadion.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Real Madrid je okoli polnoči tudi objavil svoj pogled na neljube dogodke. "Real Madrid C. F. sporoča, da je nujno zaprosil disciplinsko komisijo kluba, naj nemudoma začne postopek izključitve člana, ki so ga pred začetkom tekme med Real Madridom in Benfico televizijske kamere ujele, kako je v prostoru, kjer se nahaja tribuna Animation Stand, izvajal nacistični pozdrav. Član je bil identificiran s strani varnostnega osebja kluba takoj po pojavu na televizijskem prenosu in je bil nemudoma izključen iz stadiona Santiago Bernabeu. Real Madrid obsoja tovrstna dejanja in izraze, ki spodbujajo nasilje in sovraštvo v športu in družbi," so v klubu zapisali na družbenih omrežjih.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

O dogodku je po obračunu spregovoril tudi vratar Reala Thibaut Courtois. "Stvari, ki so se dogajale na tribunah, so razlog, da se tekma prekine in se ljudi odstrani. Kot družba ne smemo biti tako neumni," je dejal belgijski reprezentant.

Razlagalnik

Vinicius Junior, pogosto imenovan kar Vinicius, je brazilski profesionalni nogometaš, ki igra kot levo krilo za španski klub Real Madrid in brazilsko reprezentanco. Velja za enega najhitrejših in najbolj nadarjenih nogometašev na svetu, znan po svoji tehniki, driblingu in sposobnosti, da premaguje nasprotnike v situacijah ena na ena.

Gianluca Prestianni je mlad argentinski nogometaš, ki je v času omenjenega dogodka igral za Benfico. Kljub svoji mladosti je bil že prepoznan kot velik talent, ki je igral na položaju krilnega napadalca ali ofenzivnega vezista, znan po svoji hitrosti, agilnosti in tehničnih sposobnostih.

Nacistični pozdrav, znan tudi kot Hitlerjev pozdrav, je bil dvig desne roke v zrak pod kotom, s čimer se je izkazovala zvestoba in podpora nacistični stranki ter njenemu voditelju Adolfu Hitlerju v Nemčiji med letoma 1933 in 1945. Ta gesta je postala simbol nacistične ideologije, ki je odgovorna za grozodejstva med drugo svetovno vojno in holokavst.

Animation Stand je poseben sektor na stadionu Santiago Bernabeu, ki je namenjen najbolj gorečim navijačem Real Madrida. Ti navijači so znani po svoji glasni podpori, transparentih in organiziranih navijaških koreografijah, ki ustvarjajo posebno vzdušje med domačimi tekmami. To območje je zasnovano tako, da spodbuja strast in enotnost med podporniki kluba.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
liga prvakov real madrid thibaut courtois benfica nacizem

Vse na enem mestu: v izločilne boje tudi Galatasaray in Atalanta

bibaleze
Portal
Zakaj so današnje mame bolj izčrpane kot generacije pred njimi? Psihologi razkrivajo razloge
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
Kako nosečnost dolgoročno vpliva na žensko telo? Strokovnjaki razkrivajo manj znane spremembe
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
6 učinkovitih rešitev, ki res delujejo v borbi proti zaslonom
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
Skoraj devet mesecev ni vedela, da je noseča
zadovoljna
Portal
Tako lepa je partnerka simpatičnega Gregorja iz Kmetije
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
Dnevni horoskop: Raki so obdani z ljubeznijo, ribe čaka naporen dan
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
4 znamenja, ki bodo občutila vpliv prvega retrogradnega Merkurja letos
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
Pozabite na klasične kavbojke, prevladoval bo poseben vzorec
vizita
Portal
Kaj pomeni tiha srčna bolezen
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Incident na filmskih nagradah razkril, kako malo razumemo to nevrološko motnjo
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Zakaj možgani v stresu iščejo nezdravo hrano
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
Psihološki vidik alergij: kako čustva in stres vplivajo na alergijske reakcije
cekin
Portal
Izredna uskladitev pokojnin 2026: bo sprejeta?
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
S 3 dnevi dopusta do 9 dni počitnic: prvomajski koledar 2026 ponuja izjemno priložnost
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Nič več varčevanja v nogavicah. Kaj morate vedeti o INR?
Prevare na deklaracijah: 6 pasti, ki vas lahko zavedejo
Prevare na deklaracijah: 6 pasti, ki vas lahko zavedejo
moskisvet
Portal
Med sprehodom je ustavila promet in dvignila temperaturo
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Aplikacije že leta uporabljajo psihološko manipulacijo. Jo prepoznate?
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Cesta smrti v Boliviji: zakaj velja za najnevarnejšo cesto na svetu
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
Resnična zgodba o bitki za življenje v globinah
dominvrt
Portal
S tem nikar ne hranite mačk
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Sladki krompir lahko vzgojite tudi doma
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Praktični triki, s katerimi bo vaš dom videti večji
Zato morate imeti doma taščin jezik
Zato morate imeti doma taščin jezik
okusno
Portal
Hitra jed, ki jo imamo vsi radi in jo pripravimo, ko imamo prazen hladilnik
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Torta, o kateri bodo vsi govorili
Torta, o kateri bodo vsi govorili
voyo
Portal
Kmetija
Starec in pištola
Starec in pištola
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543