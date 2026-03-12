'V tem klubu ne proslavljamo zmag, ampak naslove. Čaka nas 90 minut trpljenja'

Real Madrid na domačem stadionu statistično ni prevladoval, ravno obratno. Manchester City je imel žogo v svoji posesti kar 60 odstotkov časa, izsilil je 10 kotov (Real zgolj enega), a Madridčani so znova dokazali, da so za zmago v Ligi prvakov pripravljeni veliko trpeti. "To je bila tekma, na kateri smo najbolj sledili našemu načrtu. Bili smo ekipa z veliko začetnico. To je tisto, kar potrebujemo, da zmagamo na kateri koli tekmi. Od prvega dne sem rekel, da je ta garderoba polna odličnih igralcev, vendar moramo biti tudi odlična ekipa, da premagamo Manchester City ali Elche. To morajo moji igralci verjeti: morajo biti ekipa, imeti kolektivno miselnost in vedeti, kaj storiti, ko nimamo žoge in ko jo imamo. So igralci izjemne kakovosti, a še boljši so, če vsi delijo isto idejo in ji sledijo, kot so to storili danes," je po obračunu dejal zadovoljni trener Reala Alvaro Arbeloa.

Statistika dvoboja Real Madrid - Manchester City FOTO: Sofascore.com

Izjemni Valverde

Junak tekme je bil Federico Valverde, ki je postal šele drugi vezist v zgodovini kluba, ki je na eni tekmi zabil tri gole. Na gol je streljal zgolj trikrat in vsakič prepričljivo premagal nemočnega vratarja Cityja Gianluigija Donnarumme. Spletna stran Sofascore mu je za predstavo dodelila popolno oceno 10 in z njimi se zagotovo strinja tudi Arbeloa. "Zelo sem vesel zanj. Večkrat sem pomislil, da me bo na koncu morda sovražil, ker sem bil tako vztrajen in sem mu nenehno govoril, kako pomemben je za garderobo. Je eden od voditeljev in bo to ostal še dolgo časa. Če kdo na igrišču zastopa navijače, je to prav on. Danes zvečer sem bil ponosen nanj, ker si to zasluži, in to je nagrada za vse njegove žrtve, za vztrajanje, ko gre slabo, za to, da je vedno prvi, za to, da daje zgled, in za to, da vodi na svoj način. Dobra stvar pri igralcu, kot je on, je, da se odlično znajde na katerem koli položaju, odvisno od tega, kaj potrebujemo v posamezni tekmi. Ima veliko kakovosti, da blesti tako v napadu kot v obrambi, kot je to storil danes," je po tekmi dejal Valverdejev trener.

Za najboljšega igralca tekme je bil izbran Federico Valverde FOTO: Sofascore.com

Novi produkt Realove akademije

V torek smo na obračunu Tottenhama in Atletico Madrida videli, kako slabo se lahko zaključi debi mladega igralca v izločilnih bojih Lige prvakov. Vratar Tottenhama Antonin Kinsky je po dveh hudih napakah in treh prejetih golih zelenico zapustil že po 17 minutah igre. A Arbeloa se ni zmenil za to. Poleg Valverdeja je v zvezni vrsti blestel tudi zgolj 18-letni Thiago Pitarch, ki je v Ligi prvakov debitiral pred slabim mesecem dni, ko je v igro na obračunu play-offa za osmino finala vstopil minuto pred koncem. Tokrat mu je Arbeloa zaupal od prve minute in mladenič ga z neumornim tekom in nepopustljivim odnosom ni razočaral.

"Razumem, da lahko pride do dvomov, ko v tako odločilni tekmi nastopi 18-letnik. Od prvega dne, ko ste me vprašali zanj, sem bil zelo jasen glede tega, kaj lahko prinese, glede njegove osebnosti in odnosa do dela. Je igralec, ki si je zaradi tega, kar izraža, prislužil ogromno in zasluženo je prejel ovacije navijačev. Zelo dobro predstavlja akademijo Real Madrida, kar moramo veliko bolj ceniti. Sem prihajajo najboljši igralci na svetu, igralci, za katere je treba plačati zelo visoko odškodnino za prestop, vendar si ti mladi talenti zaslužijo priložnost in spoštovanje. Za garderobo je zelo pomembno, da ima ljudi, ki razumejo, kaj pomeni Real Madrid, in igralce iz akademije, kot je Carvajal, ki je bil in še vedno je zelo pomemben," je o razlogih za zaupanje v mladeniča dejal Arbeloa, ki je bil tudi produkt Realove nogometne šole.

Ni še konec