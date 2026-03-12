Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

'V tem klubu ne proslavljamo zmag, ampak naslove. Čaka nas 90 minut trpljenja'

Madrid, 12. 03. 2026 09.14 pred 42 minutami 4 min branja 6

Avtor:
M.D.
Federico Valverde in Alvaro Arbeloa

Real Madrid je bil na začetku marca v veliki krizi. Dva zaporedna poraza v španskem prvenstvu sta poskrbela za pritisk javnosti na igralce in predvsem trenerja Alvara Arbeloo. A Liga prvakov je bila za beli balet vedno najboljše zdravilo in sredina zmaga nad Manchester Cityjem na prvem obračunu osmine finala je znova pokazala, kako nevaren je kraljevi klub iz Madrida, ko se njegovi igralci odločijo pokazati svojo kakovost.

Več videovsebin
  • Vrhunci prvih tekem osmine finala Lige prvakov (2. del)
    06:36
    Vrhunci prvih tekem osmine finala Lige prvakov (2. del)
  • Vrhunci prvih tekem osmine finala Lige prvakov (1. del)
    07:29
    Vrhunci prvih tekem osmine finala Lige prvakov (1. del)
  • Zastreljana 11-metrovka s strani Viniciusa
    00:16
    Zastreljana 11-metrovka s strani Viniciusa
  • Drugi zadetek Valverdeja za 2:0
    00:16
    Drugi zadetek Valverdeja za 2:0
  • Prvi zadetek Valverdeja za 1:0
    00:26
    Prvi zadetek Valverdeja za 1:0

Real Madrid na domačem stadionu statistično ni prevladoval, ravno obratno. Manchester City je imel žogo v svoji posesti kar 60 odstotkov časa, izsilil je 10 kotov (Real zgolj enega), a Madridčani so znova dokazali, da so za zmago v Ligi prvakov pripravljeni veliko trpeti. "To je bila tekma, na kateri smo najbolj sledili našemu načrtu. Bili smo ekipa z veliko začetnico. To je tisto, kar potrebujemo, da zmagamo na kateri koli tekmi. Od prvega dne sem rekel, da je ta garderoba polna odličnih igralcev, vendar moramo biti tudi odlična ekipa, da premagamo Manchester City ali Elche. To morajo moji igralci verjeti: morajo biti ekipa, imeti kolektivno miselnost in vedeti, kaj storiti, ko nimamo žoge in ko jo imamo. So igralci izjemne kakovosti, a še boljši so, če vsi delijo isto idejo in ji sledijo, kot so to storili danes," je po obračunu dejal zadovoljni trener Reala Alvaro Arbeloa.

Statistika dvoboja Real Madrid - Manchester City
Statistika dvoboja Real Madrid - Manchester City
FOTO: Sofascore.com

Izjemni Valverde

Junak tekme je bil Federico Valverde, ki je postal šele drugi vezist v zgodovini kluba, ki je na eni tekmi zabil tri gole. Na gol je streljal zgolj trikrat in vsakič prepričljivo premagal nemočnega vratarja Cityja Gianluigija Donnarumme. Spletna stran Sofascore mu je za predstavo dodelila popolno oceno 10 in z njimi se zagotovo strinja tudi Arbeloa. "Zelo sem vesel zanj. Večkrat sem pomislil, da me bo na koncu morda sovražil, ker sem bil tako vztrajen in sem mu nenehno govoril, kako pomemben je za garderobo. Je eden od voditeljev in bo to ostal še dolgo časa. Če kdo na igrišču zastopa navijače, je to prav on. Danes zvečer sem bil ponosen nanj, ker si to zasluži, in to je nagrada za vse njegove žrtve, za vztrajanje, ko gre slabo, za to, da je vedno prvi, za to, da daje zgled, in za to, da vodi na svoj način. Dobra stvar pri igralcu, kot je on, je, da se odlično znajde na katerem koli položaju, odvisno od tega, kaj potrebujemo v posamezni tekmi. Ima veliko kakovosti, da blesti tako v napadu kot v obrambi, kot je to storil danes," je po tekmi dejal Valverdejev trener.

Za najboljšega igralca tekme je bil izbran Federico Valverde
Za najboljšega igralca tekme je bil izbran Federico Valverde
FOTO: Sofascore.com

Novi produkt Realove akademije

V torek smo na obračunu Tottenhama in Atletico Madrida videli, kako slabo se lahko zaključi debi mladega igralca v izločilnih bojih Lige prvakov. Vratar Tottenhama Antonin Kinsky je po dveh hudih napakah in treh prejetih golih zelenico zapustil že po 17 minutah igre. A Arbeloa se ni zmenil za to. Poleg Valverdeja je v zvezni vrsti blestel tudi zgolj 18-letni Thiago Pitarch, ki je v Ligi prvakov debitiral pred slabim mesecem dni, ko je v igro na obračunu play-offa za osmino finala vstopil minuto pred koncem. Tokrat mu je Arbeloa zaupal od prve minute in mladenič ga z neumornim tekom in nepopustljivim odnosom ni razočaral.

Preberi še Real na krilih izjemnega Valverdeja povozil nebogljen City

"Razumem, da lahko pride do dvomov, ko v tako odločilni tekmi nastopi 18-letnik. Od prvega dne, ko ste me vprašali zanj, sem bil zelo jasen glede tega, kaj lahko prinese, glede njegove osebnosti in odnosa do dela. Je igralec, ki si je zaradi tega, kar izraža, prislužil ogromno in zasluženo je prejel ovacije navijačev. Zelo dobro predstavlja akademijo Real Madrida, kar moramo veliko bolj ceniti. Sem prihajajo najboljši igralci na svetu, igralci, za katere je treba plačati zelo visoko odškodnino za prestop, vendar si ti mladi talenti zaslužijo priložnost in spoštovanje. Za garderobo je zelo pomembno, da ima ljudi, ki razumejo, kaj pomeni Real Madrid, in igralce iz akademije, kot je Carvajal, ki je bil in še vedno je zelo pomemben," je o razlogih za zaupanje v mladeniča dejal Arbeloa, ki je bil tudi produkt Realove nogometne šole.

Ni še konec

Kljub visokem vodstvu pa Arbeloa ne popušča. "Zmagali smo in za fante ter Bernabeu je bil to čudovit večer, vendar v tem klubu proslavljamo naslove, ne zmage. Še posebej ne zmage, ki nas zaenkrat niso pripeljale nikamor in nam niso zagotovile napredovanja. Smo sredi dvoboja, imamo tri gole prednosti, vendar se soočamo s tekmecem, ki nas bo kaznoval, če se le malo sprostimo. To mi je povsem jasno. Zdi se, da praznujemo, vendar nas v Manchestru čaka še 90 minut velikega trpljenja. To je prva stvar, ki sem jim jo povedal. Ni še konec. Dobro poznam igralce v nasprotni garderobi, vzdušje, ki vedno vlada v Manchestru, in trenerja, ki bo tekmo analiziral 747-krat. Če želimo napredovati, nas čaka 90 minut težke bitke," je prepričan trener, ki je na klopi zamenjal Xabija Alonsa.

Poglavja:
Na vrh Valverde Mladenič navdušil Ni konec
federico valverde alvaro arbeloa real madrid manchester city

Vse na enem mestu: Arsenal do remija, Real nadigral City

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
12. 03. 2026 10.16
Fantastična igra Valverdeja je zablestela nad Madridom , če ne bi bilo narcisoidnega egoista Viniciusa , ki je vzel žogo Valverdeju in izvedel penal , bi bilo nebo še svetlejše , Venicius je streljal katastrofalno ...... in uničil 4:0 , egoist pokvarjen , pa vendar VSE POHVALE VALVERDEJU IN REALU ZA ZMAGO.
Odgovori
+1
1 0
Cupko
12. 03. 2026 10.08
Real je odigral tekmo celo nad svojimi trenutnimi zmožnostmi. Škoda je le, da je Vini tako nonšalantno zastreljal enajstmetrovko
Odgovori
-1
0 1
apodgra
12. 03. 2026 09.58
Pravijo, da se v Angliji igra najboljši nogomet in da je njihova liga najmočnejša. Trije klubi in trije porazi . City Chelsea in Liverpool , Arsenal samo remiziral. Tako, kot me je igra Barce razočarala, me je tudi igra Citya zelo razočarala. Čez en teden bomo videli, kako se bodo stvari razpletle in kdo bo šel naprej.
Odgovori
-2
0 2
HALAcR7
12. 03. 2026 09.25
Brez lalige ,ki je vodi NEGREIRA se lepo vidi kdo je TATA,,,in to z B ekipo proti klubu ,ki ni izgubil 11 tekem,,,drugi pa dobijo penal v 98 minut proti newcastlu
Odgovori
+3
7 4
cripstoned
12. 03. 2026 09.32
Dobro tudi v laligi negreira nam gre odlicno proti sistemu in sodnikom...pa ceprav nismo kompletni ze 3.sezone zapored....
Odgovori
+2
6 4
cripstoned
12. 03. 2026 09.22
Tako je, spet je real nakazal kaj je glavna prioriteta v tem klubu ..vedno in zavedno...LIGA PRVAKOV...16☆..
Odgovori
+3
6 3
bibaleze
Portal
Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu
Robert De Niro javno podprl svojo transspolno hčer
Robert De Niro javno podprl svojo transspolno hčer
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Jack Osbourne hčerki dal ime, ki spominja na legendarnega očeta
Jack Osbourne hčerki dal ime, ki spominja na legendarnega očeta
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Spoznajte našega najboljšega smučarskega skakalca
Spoznajte našega najboljšega smučarskega skakalca
vizita
Portal
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
cekin
Portal
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
moskisvet
Portal
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
Ko partner pridobi kilograme: kako se spoprijeti z izgubo privlačnosti v razmerju?
Ko partner pridobi kilograme: kako se spoprijeti z izgubo privlačnosti v razmerju?
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
dominvrt
Portal
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Trik, s katerim bo vzglavnik spet bel in dišeč
Trik, s katerim bo vzglavnik spet bel in dišeč
okusno
Portal
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Pretekla življenja
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
Nikjer posebej
Nikjer posebej
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564