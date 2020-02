De Bruyne jasen: Če ne izločimo Reala, nas bodo spet imeli za ekipo poražencev

Real Madrid in Manchester City sta se do zdaj v Ligi prvakov srečala štirikrat: sinjemodri nikoli niso uspeli premagati galaktikov. Ti so dvakrat zmagali, dvakrat pa se je tekma zaključila z neodločenim rezultatom. A vselej je šlo za tesne tekme.

Real Madrid v tekmo vstopa s slabo popotnico. Prvič po 19. oktobru je izgubil v domačem prvenstvu. V 25. krogu španske La lige je bil presenetljivo usoden Levante, ki je galaktike dobil na levi nogi na domačem stadionu v Valencii. Kar lahko pomirja varovanceZinedina Zidana, je to, da na domačem stadionu Santiago Bernabeuu v domačem prvenstvu in La ligi niso izgubili že vse od 19. maja lani. Povedano drugače: Real v tej sezoni doma v prvenstvu in Ligi prvakov še ni izgubil. Je pa izgubil doma v Kraljevem pokalu, ko ga je na Bernabeuu presenetil Real Sociedad. A resda tedaj galaktiki niso nastopili z najmočnejšo zasedbo. Kar lahko skrbi galaktike, je to, da so na zadnjih štirih tekmah v vseh tekmovanjih le enkrat zmagali. Dvakrat so izgubili, enkrat pa remizirali. Slaba serija je prišla ravno potem, ko je Real nizal izvrstne rezultate in ni izgubil skoraj tri mesece in pol.

"Manchester City ima izjemno ekipo z izvrstnim trenerjem. Je ekipa izurjenih posameznikov, ki se ne ustraši pri podajah žoge," je v intervjuju za Uefo opozoril Karim Benzema, ki je z Realom v zadnjih šestih sezonah kar štirikrat osvojil Ligo prvakov, tako da so mu tekme na izpadanje še kako domače. Mnogi so prepričani, da je izločilne boje te sezone pričakal morda v celo življenjski formi. "Nikoli ne moreš vedeti, če si na vrhuncu kariere, saj si vedno prizadevaš za popolnost. Toda prišel sem na zelo visoko karierno raven, toda želim si biti še boljši in imam priložnost, da lahko postanem še boljši," je še pristavil francoski napadalec. "Vedno trdo delam. Telesno se počutim zares dobro, čutim, da sem v formi. Pogosto sem v telovadnici in na igrišču neznansko uživam. V zadnjih letih sem dajal gole in prispeval podaje. Rad pomagam svoji ekipi," je bil jasen Benzema. Ta ne skriva dejstva, da mu Liga prvakov ogromno pomeni. Je četrti strelec v zgodovini za Cristianom Ronaldom,Lionelom Messijem in Raulom Gonzalezom. "Ogromno mi pomeni Liga prvakov. To tekmovanje je nekaj posebnega. Čustva so tu drugačna. Nekaj več je v tem tekmovanju, a ne vem, kaj to je,"je priznal Francoz.