Real Madrid, nočna mora rdečih z Anfielda

Za navijače Liverpoola in predvsem za vratarja Lorisa Kariusa je še posebej boleč spomin na kijevski finale leta 2018. Redsi so na krilih napadalnega tria Salah-Mane-Firmino prišli v Ukrajino samozavestni in motivirani, na koncu sta jih hitra poškodba Salaha in predvsem katastrofalen večer Kariusa stala prestižne lovorike.

Nemški čuvaj mreže se je najprej osmešil, ko je pri izbijanju v nogo zadel Karima Benzemaja in Realu podaril vodstvo, nato pa še pri izidu 3:1, ko mu je žoga po strelu Garetha Balea z ogromne razdalje spolzela med rokama in končala v mreži. Pred tem je sicer pri izidu 1:1 za potezo tekme s fantastičnim strelom čez glavo poskrbel prav Valižan Bale.

V sezoni sta se evropska velikana med seboj udarila že v skupinskem delu, obe tekmi pa so brez prejetega gola dobili galaktiki. V tretjem so varovanci Carla Ancelottija na Anfieldu slavili kar s 3:0, dvakrat je zadel Benzema, enkrat pa Cristiano Ronaldo, že v naslednjem krogu pa sta se moštvi udarili še na stadionu Santiago Bernabeu. Edini gol na tekmi je dosegel Benzema.