Real po katastrofalnem prvem polčasu na kolenih sredi Madrida

Šahtar je v prvem polčasu povsem šokiral galaktično zasedbo Madrida, ki je v prvih 45 minutah delovala vse prej kot galaktično. V 29. minuti je mrežo belega baleta načel Brazilec Tete, a večino dela je opravil 21-letni Viktor Kornijenko, ki je osmešil štiri Realove branilce, nato pa v padcu žogo spravil do Brazilca, ki je z natančnim strelom povedel Ukrajince v vodstvo. Za dodatno dozo slabe volje v zadnji vrsti Reala je čez slabih pet minut poskrbel kar Realov branilec Raphaël Varane, ki je po strelu 20-letnega Teteja žogo z nespretnim izbijanjem spravil za hrbet vratarja Thibauta Courtoisa. Na 3:0 je po hitro in domiselno izpeljani akciji povišal izraelski Manor Solomon, ki ga je s krasno podajo s peto zaposlil v prvem polčasu razigrani Tete. Real je v prvem polčasu bil povsem neprepoznaven, prevladoval ni niti pri posesti žoge. Šahtarju je uspelo proti okvirju gola sprožiti štirikrat, Realu le dvakrat.

A nagovor francoskega stratega na klopi madridskega Reala Zinedina Zidana, ki je galaktike popeljal do zgodovinskih treh zaporednih naslovov v Ligi prvakov, ob polčasu je očitno (vsaj delno= zalegel. Najprej je v 54. minuti na 1:3 zaostanek s pravcatim evrogolom s kakšnih 25 metrov znižal veteran v vrstah galaktikov Luka Modrić, nato pa je za neverjetno zgodbo poskrbel še talentirani Brazilec Junior Vinicius. Ta je vstopil v igro v 59. minuti, nato pa po le 14 sekundah igre (rekord Lige prvakov) zadel za 2:3. Brazilec je spretno ukradel žogo obrambi Šahtarja in nato s samostojno akcijo matiral nemočnega vratarja Anatolija Trubina. Real je še naprej pritiskal in iskal izenačujoči zadetek, a se mu ni izšlo. Galaktiki so bili vselej premalo natančni v zaključku akcij oz. nekajkrat se je izkazala obramba gostov. A vse do sodnikovega dodatka, ko je v 92. minuti po akciji s kota zadel Federico Valverde. Galaktiki so že slavili gol, ko je glavni sodnik tekme Srđan Jovanović pokazal, da bo potreben pregled z VAR-om. Ta je pokazal, da je bil pri zadetku Vinicius v pasivnem prepovedanem položaju, a naj bi pri tem zakrival pogled vratarju Šahtarja. Tako je ostalo pri končnem rezultatu 2:3 in senzacionalni zmagi Ukrajincev sredi Madrida.

Liga prvakov, 1. krog:

Real Madrid - Šahtar Doneck 2:3 (0:3)

Modrić 54., Vinicius 59.; Tete 29., Varane 33./ag, Solomon 42.

Salzburg - Lokomotiva Moskva2:2 (1:1)

Szoboszlai 45., Junuzović 50.; Eder 19., Lisakovič 75.