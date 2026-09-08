Vse na enem mestu: Real slavil, Haaland blestel – uvodni večer ni razočaral

V Madridu je Real Madrid na Santiagu Bernabeuu z 2:1 premagal Inter. Za domače sta zadela Kylian Mbappe in Federico Valverde, Inter pa je v drugem polčasu prek Carlosa Augusta znižal zaostanek, vendar do izenačenja ni prišel.

Še bolj prepričljiv je bil Manchester City, ki je na gostovanju pri Portu slavil z 2:0. Junak večera je bil ponovno Erling Haaland, ki je dosegel oba zadetka – prvega takoj po začetku drugega polčasa, drugega pa v sodnikovem dodatku.

Zelo zanimivo je bilo tudi v Dortmundu, kjer je Borussia Dortmund s 3:2 ugnala Villarreal. Aston Villa je z enakim izidom slavila pri Club Bruggeju, medtem ko je Real Betis v gosteh pripravil presenečenje in s 3:2 premagal Lille. AEK Atene pa je bil z 1:0 boljši od LASK-a.

Uvodni večer je tako že ponudil kar nekaj spektakla, predvsem pa pokazal, da bo nova sezona najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja tudi letos izjemno zanimiva.