Vse na enem mestu: Real slavil, Haaland blestel – uvodni večer ni razočaral

V Madridu je Real Madrid na Santiagu Bernabeuu z 2:1 premagal Inter. Za domače sta zadela Kylian Mbappe in Federico Valverde, Inter pa je v drugem polčasu prek Carlosa Augusta znižal zaostanek, vendar do izenačenja ni prišel.
Še bolj prepričljiv je bil Manchester City, ki je na gostovanju pri Portu slavil z 2:0. Junak večera je bil ponovno Erling Haaland, ki je dosegel oba zadetka – prvega takoj po začetku drugega polčasa, drugega pa v sodnikovem dodatku.
Zelo zanimivo je bilo tudi v Dortmundu, kjer je Borussia Dortmund s 3:2 ugnala Villarreal. Aston Villa je z enakim izidom slavila pri Club Bruggeju, medtem ko je Real Betis v gosteh pripravil presenečenje in s 3:2 premagal Lille. AEK Atene pa je bil z 1:0 boljši od LASK-a.
Uvodni večer je tako že ponudil kar nekaj spektakla, predvsem pa pokazal, da bo nova sezona najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja tudi letos izjemno zanimiva.
Liga prvakov, prvi krog, torek, 8. 9. 2026, izidi:
Real Madrid – Inter 2:1
Porto – Manchester City 0:2
Borussia Dortmund – Villarreal 3:2
Lille – Real Betis 2:3
Club Brugge – Aston Villa 2:3
AEK Atene – LASK 1:0
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