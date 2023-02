Klopp: Že na Anfieldu pričakujem odprto tekmo, brez špekuliranja

Nogometna klasika (že) v osmini finala nogometne Lige prvakov. Tudi, če bi se Liverpool in Real Madrid udarila v finalu Lige prvakov, ne bi bilo nič presenetljivega, glede na zgodovino njunih dvobojev med evropsko nogometno elito v zadnjih letih. In vedno znova je srečnejši konec izvlekel madridski Real. Bo tako tudi tokrat? Dvoboj osmine finala med Liverpoolom in Realom v torek zvečer od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

icon-expand Jürgen Klopp FOTO: AP

Tako Real, predvsem pa Liverpool imata v domačem prvenstvu le malo možnosti, da se zavihtita na sam vrh. Galaktiki za večnim tekmecem iz Barcelone zaostajajo za osem točk, redsi v Premier League s tekmo manj za vodilnim Arsenalom "capljajo" za neulovljivih osemnajst točk. Prav zato, oziroma predvsem zato, bosta Real in Liverpool odmeven rezultat, to je lovoriko, lovila v evropskem klubskem tekmovanju, ki prihaja v odločilni del.

Prvi dvoboj galaktikov in redsov bržkone še ne bo odločilen, a tekmeca se ga bosta lotila z miselnostjo, da že lahko dobita določeno prednost pred odločilnim srečanjem v Madridu. Na sobotni tekmi angleškega prvenstva je Liverpool v gosteh premagal Newcastle z 2:0, kar je bil šele drugi poraz srak na domačem terenu, Otočani pa so potrdili dvig forme. "Ta zmaga je prišla kot naročena. Premagati Newcastle na njegovem dvorišču uspeva redkim v tej sezoni. To je bil odličen test za vse nas pred spopadom z Realom," je otoškim novinarjem sporočil strateg Liverpoola Jurgen Klopp in na vsa usta hvalil svoje varovance za predstavo proti srakam.

icon-expand Dvoboji Liverpoola in Reala v Ligi prvakov v zadnjih letih so zelo pogosti. Več uspeha imajo galaktiki ... FOTO: AP

"Tako je treba igrati na gostovanju. Bili smo disciplinirani, maksimalno koncentrirani in domačim smo pustili malo upanja za dober rezultat. Mislim, da smo odigrali eno boljših tekem v sezoni sploh in to je odlična napoved za Real. Seveda pa nas proti galaktikom čaka povsem drugačna tekma, kot je bila ta v Newcastlu," je prepričan Nemec na klopi Liverpoola, ki ima veliko izkušenj z igranjem proti Realu. Večinoma so izkušnje bridke z neprijetnimi porazi, tudi v finalu Lige prvakov ...

"Enkrat se mora ta serija slabših medsebojnih izidov končati. Naj bo to v osmini finala," se je hecal Klopp, ki večjih težav s poškodbami ekipe nima. Kakšno tekmo pričakuje na Anfield Roadu? "Komaj smo končali z gostovanjem v Newcastlu vi pa me že sprašujete o torku. Daleč je še. Pravzaprav ni daleč," se je še naprej zabaval Klopp in nato le ponudil resen odgovor. "Čaka nas spektakel. Verjetno bo tekma bolj odprta, kot so bile nekatere prejšnje v osmini finala letošnje Lige prvakov. Real se ne bo branil, mi pa tudi ne bomo predčasno slekli hlač. Dobro se poznamo, mislim, da so celo dvignili formo in bodo še bolj nevarni kot pred kakšnim mesecem. O rezultatu ne razmišljamo. Sploh sedaj, ko gol v gosteh ne šteje dvojno. Veseli bi bili dobre predstave in da naši navijači uživajo. Če bo tako, verjamem, da bo tudi rezultat nam v veselje," je bil iskren 52-letni strokovnjak.

icon-expand Carlo Ancelotti FOTO: AP

Ancelotti: Liverpool? Močno dviguje formo

Real je z osvojitvijo svetovnega klubskega prvenstva in z zadnjimi zmagami v La Ligi vrnil mir v slačilnico.

Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11. in 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.

Čeprav je točkovni zaostanek za vodilno Barcelono v španskem prvenstvu morda celo neulovljiv, galaktiki za blaugrano zaostajajo debelih osem točk, pa v taboru Reala še niso opustili želje po ubranitvi naslova, se pa zavedajo, da je pot do kakšne odmevne lovorike v tej sezoni "krajša" skozi pokalna tekmovanja. V Ligi prvakov se tako ali tako kot rekorderji počutijo kot doma. "Veseli me, da smo v Pamploni pokazali pravi značaj. Real je imel od nekdaj velike težave na gostovanjih pri Osasuni in tudi tokrat je bilo tako. A verjeli smo, da bomo nagrajeni in v končnici sta prišla gola za zmago. Vesel sem zaradi fantov, ki marljivo delajo," je za AS razpredal Carlo Ancelotti, ki skuša čim bolj rotirati ekipo.

