Real na Otoku? El Mundo Deportivo prepričan, da želi v Premier League

Vodilni katalonski športni časnik El Mundo Deportivo v sobotni izdaji kot glavni članek ponuja zgodbo, ki bi lahko postala svetovna senzacija. Vprašanje sicer, koliko je resnična in še bolje rečeno, koliko je realna, a že to, da je ugledala luč sveta in da se o njej (resno) piše, je dovolj šokantna. Real novi član angleške Premier League? Katalonski medij je prepričan, da je predsednik Reala Florentino Perez iskal vse načine, da klub odpelje na Otok. Real je medtem zanikal "absurdne" govorice o priključitvi angleškemu prvenstvu.

Real Madrid zadnjih nekaj dni resno razmišlja zapustiti špansko Primero Division.

El Mundo Deportivo je trdi, da predsednik Reala iz Madrida Florentino Perez preučuje možnost, da španski velikan ne bi več nastopal v la ligi. Časnik je dodal, da je Perezova prva izbira angleška Premier League. A razmišlja tudi o Bundesligi ali (in) Serie A.

Tako vsaj trdi in piše katalonski El Mundo Deportivo. "Florentino Perez se je na smrt skregal s šefom Primere Javierjem Tebasom. Slednji naj bi ves čas vršil pritisk na madridski klub in Perezu je prekipelo. Vodi ga princip in tudi maščevanje. Išče, oziroma iskal je vse poti, da bi izstopil iz lige in se preselil s klubom na Otok. Informacije so zanesljive. Načrt je bil takšen, a je realizacija seveda skorajda nemogoča. Preveč je ovir. A že to, da je prvi mož Reala razmišljal o tem, je senzacionalno," piše El Mundo Deportivo. "Na hodnikih Santiaga Bernabeua se je sprva tiho, v zadnjih dneh pa zelo glasno govorilo o tej senzacionalni možnosti, ki bi šokirala nogometni svet," dodaja katalonski športni časnik, ki še piše, da sta bila, oziroma sta še med ciljnimi ligami Florentina Pereza tudi nemška Bundesliga in italijanska Serie A.

"Težko je verjeti, da je še največja ovira pri senzacionalni galaktični selitvi ta, da je Real ustanovitelj zloglasne in nikoli rojene Superlige, ki je trn v peti številnim klubom, ne samo vodilnim možem Uefe." Tebas je po poskusu ustanovitve Superlige začel tolči po Realu, ga, če je verjeti madridskim virom, tudi izsiljevati. "Perez in Tebas sta že leta in kleta vsak na svojem bregu. še več, njuno sovraštvo je moč zaznati v vsaki izjavi. Ne skrivata, da se ne moreta videti. Sploh Perez je zelo nenaklonjen prvemu možu Primere, zato bi se ga rad rešil, ali pa za vedno končal sodelovanje z njim." El Mundo Deportivo sicer v svoji zaključni misli izraža skepso, če je selitev Reala na Otok v Premier League sploh v mejah mogočega ... "Zdi se, da je še največja prepreka Brexit. Vse drugo bi se še lahko izšlo," je prepričan katalonski športni časnik.

