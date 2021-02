Real proti Atalanti povsem zdesetkan?

Real ni uradno sporočil, za kakšno poškodbo gre pri Francozu, ki je izpustil petkov trening, poškodovano, francoski mediji pa trdijo, da ima težave z gležnjem. "Ne vem, koliko časa bo odsoten, jutri zagotovo ne bo igral, za prihodnje tekme pa bomo videli. Jasno je, da je to nov udarec za nas, Karim nam veliko pomeni. A zaradi vseh poškodb ne smemo stokati, posvetiti se moramo tistim, ki jih imam na voljo. Borili se bomo do smrti," je dejal trener Reala Zinedine Zidane, ki v soboto ne bo mogel računati na Edena Hazarda, Sergia Ramosa, Danija Carvajala, Marcela, Ederja Militaa, Alvara Odriozolo, Fedeja Valverdeja inRodryga. Benzema je letos v vseh tekmovanjih za Real dosegel 17 golov.

V osmini finala LP najprej v Bergamo k Iličiću

V sredo, prenos na Kanalu A in VOYOod 20.30, se bo Real udaril z Atalanto. Za Atalanto, ki je izgubila Alejandra Gomeza, ta je odšel k Sevilli, bo to drugi nastop v osmini finala elitnega evropskega klubskega tekmovanja, hkrati drugi zaporedni. V prejšnji sezoni so Italijani v tem delu izločili Valencio, ki so jo premagali doma s 4:1, v gosteh pa s 4:3. Na tisti zadnji tekmi je Josip Iličić kot prvi nogometaš v zgodovini izločilnih bojev lige prvakov na eni tekmi dosegel kar štiri gole.

Zdaj ekipo iz Bergama čaka nov španski tekmec, a s precej večjim ugledom. Real je namreč rekorder po številu naslovov v elitnem tekmovanju, ima jih 13. A ta ima precej težav s poškodbami v ekipi, še pred dnevi je bilo na nezaželenem spisku devet nogometašev ...

Četrtfinalne tekme bodo 6. in 7. aprila ter 13. in 14. aprila, polfinalne 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa bo 29. maja v Istanbulu.