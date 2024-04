Real proti Cityju, prijatelj proti prijatelju

4301 minut sta v natanko 63 tekmah na zelenici v dresu dortmundske Borussie preživela Erling Braut Haaland in Jude Bellingham. Slednji je pred to sezono prestopil v madridski Real, prvi poleti 2022 v Manchester City. Še danes ohranjata prijateljstvo, na katerega pa bosta nocoj med 21.00 in približno 22.50 primorana pozabiti.