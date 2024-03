Mbappe lastnoročno potopil Baske in PSG popeljal med osem v Evropi

Na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov sta se v San Sebastianu udarila španski Real Sociedad in francoski PSG. Prvi dvoboj v Parizu so dobili Francozi (2:0), ki so bili tudi v drugo od tekmecev boljši. Junak obračuna pa kdo drug kot Kylian Mbappe, ki je Baskom zabil oba gola. Po enega na polčas. Domačim je v izdihlajih tekme uspelo priti do častnega zadetka (1:2). V sredo nov nogometni spektakel na Kanalu A in VOYO. V središču pa povratna tekma med Realom in Leipzigom.