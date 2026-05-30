Real sporoča tekmecem: Uživajte nocoj, kmalu bomo nazaj

Ta poteza je del kampanje Enriqueja Riquelmeja, ki želi s predsedniškega stolčka madridskega velikana izriniti dolgoletnega predsednika Florentina Pereza.
Štirje avtobusi so bili parkirani na skrbno izbrani lokaciji, tik pred glavno železniško postajo in le nekaj sto metrov stran od stadiona, tako da je sporočilo videlo karseda veliko navijačev.
Na zadnji strani avtobusov je bilo izpisano še eno sporočilo, in sicer: "Rivali pridejo in grejo, Real Madrid pa se vedno vrne."
Riquelme obljublja odmevne okrepitve
Volitve za predsednika galaktikov so na sporedu 7. junija, prvič po letu 2006 pa ima Florentino Perez protikandidata.
Riquelme sicer že dolgo časa piha na dušo navijačem Reala, ki jim obljublja številne odmevne okrepitve. "Sramotno je, da nimamo niti enega člana španske reprezentance," je dejal pred dnevi, ko je v javnosti odjeknila novica, da španski selektor Luis de la Fuente za mundial ni izbral niti enega nogometaša Reala.
