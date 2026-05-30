Liga prvakov

Real sporoča tekmecem: Uživajte nocoj, kmalu bomo nazaj

Budimpešta, 30. 05. 2026 15.18 pred 33 minutami 1 min branja 6

Avtor:
J.B.
Avtobus Reala v Budimpešti

V Budimpešti je te dni prav vse v znamenju finala Lige prvakov in obeh udeležencev, PSG-ja in Arsenala. No, ne čisto vse. Na poti do Puškaš Arene smo pred glavno železniško postajo opazili štiri v vrsti parkirane avtobuse s poslikavo madridskega Reala in sporočilom: "Uživajte nocoj, kmalu bomo nazaj."

Ta poteza je del kampanje Enriqueja Riquelmeja, ki želi s predsedniškega stolčka madridskega velikana izriniti dolgoletnega predsednika Florentina Pereza.

Štirje avtobusi so bili parkirani na skrbno izbrani lokaciji, tik pred glavno železniško postajo in le nekaj sto metrov stran od stadiona, tako da je sporočilo videlo karseda veliko navijačev.

Na zadnji strani avtobusov je bilo izpisano še eno sporočilo, in sicer: "Rivali pridejo in grejo, Real Madrid pa se vedno vrne."

Preberi še Obema trenerjema se smeji, vsi največji zvezdniki bodo nared

Riquelme obljublja odmevne okrepitve

Volitve za predsednika galaktikov so na sporedu 7. junija, prvič po letu 2006 pa ima Florentino Perez protikandidata.

Riquelme sicer že dolgo časa piha na dušo navijačem Reala, ki jim obljublja številne odmevne okrepitve. "Sramotno je, da nimamo niti enega člana španske reprezentance," je dejal pred dnevi, ko je v javnosti odjeknila novica, da španski selektor Luis de la Fuente za mundial ni izbral niti enega nogometaša Reala.

KOMENTARJI6

1butnskala
30. 05. 2026 15.52
Luzerji povsod zvenijo isto...
kala 09
30. 05. 2026 15.47
Podobno pravijo v Olimpiji.
the kop
30. 05. 2026 15.43
Barcelona vas poje za zajtrk, balerine!!
okioki
30. 05. 2026 15.36
Ne z takšno igro....
motorist_mb
30. 05. 2026 15.35
Z totim trenerjem malo morgen 😆
Nejc Lola
30. 05. 2026 15.35
❤️🔥🔥
