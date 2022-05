Real v finalu: Splet srečnih okoliščin ali odraz zmagovalnega DNK?

V polfinalu ista oziroma vsaj zelo podobna zgodba. Manchester City je domačo tekmo dobil s 4:3, na drugi pa vse do 90. minute minimalno vodil (1:0). Real je zopet visel na robu prepada, a ga je na varno stran znova rešil as iz rokava Carla Ancelottija Rodrygo. Z zadetkoma v 90. in 91. minuti je izsilil podaljške, v katerih je edini gol spet zabil Benzema.

Ko so Pepa Guardiolo vprašali, koliko je k Realovim zmagam pripomogla sreča, je katalonski strokovnjak odvrnil: "Njihova kakovost ne more biti le naključje. Vse v klubu je na najvišjem nivoju. Ljudje, ki govorijo, da ima Real zgolj srečo, ne vedo, o čem govorijo." Enako vprašanje je po eni od tekem dobil tudi zimzeleni Luka Modrić . Njegov odgovor je bil podoben Guardiolovemu. "Naj si mislijo, kar želijo. Takšni očitki nas zgolj spravljajo v smeh. Imamo kakovost in karakter, zaradi katerih smo dobili že toliko največjih tekem. Zato imamo največ zmag v Ligi prvakov. Nikoli se ne predamo."

A po drugi strani bi se ponavljajoči vzorci – Real je povratne tekme vedno začel slabo, se znašel v zaostanku, a se skozi šivankino uho izvlekel – težko pripetili zgolj na račun sreče. Nekaj pač mora biti v tej ekipi Reala, da je na poti do Pariza izločil tri od zadnjih štirih finalistov. Christian Karembeu je včeraj za našo medijsko hišo govoril o šampionskem DNK-ju Madridčanov, kar priznavajo tudi tisti, ki so Realovo sposobnost spreobračanja tekem izkusili na svoji koži.

Na račun velikega števila zadetkov v izdihljajih tekem so številni Realu očitali, da je do finala Lige prvakov prišel predvsem na račun sreče. Če upoštevamo vse zapravljene priložnosti njegovih nasprotnikov, po katerih bi se lahko stvari odvile v povsem drugo smer, bi jim lahko delno celo prikimali. Kylianu Mbappeju je VAR razveljavil dva zadetka, Christian Pulisic in Kai Havertz sta za Chelsea zapravila stoodstotni priložnosti, Jack Grealish pa bi lahko po vstopu s klopi na Santiago Bernabeuu vsaj dvakrat zapečatil usodo galaktikov.

Že omenjeni Brazilec je brez dvoma eden glavnih junakov letošnje sezone. Tako proti Chelseaju kot proti Cityju je vstopil s klopi in s skupno tremi zadetki poskrbel, da sta tekmi šli v podaljške. Zanimiv je podatek, da je 21-letnik kar sedem od skupno devetih zadetkov v tej sezoni dosegel po strelu s prve in to znotraj ali zelo petmetrskega prostora.

Če športna sreča ni glavni razlog za uspehe belega baleta, kdo so potem glavni krivci zanje, so se spraševali v analizi, objavljeni na spletni strani Sky Sportsa . Prvega od odgovorov so našli v super zamenjavah Carla Ancelottija. Med njimi so še posebej izpostavili dve: Rodryga in Edouarda Camavingo .

"Skupaj imata že 70 let, a sta še vedno stebra Realove igre in glavni razlog za njihove odlične predstave v tej sezoni," so ob tem še zapisali na spletni strani Sky Sportsa .

Naslednji razlog so pri Sky Sportsu našli v še naprej izvenserijskih predstavah Modrića in Benzemaja, ki so ju opisali kot dobro starano vino.

Kaj je o Realu pred odhodom v Pariz povedal Jürgen Klopp?

"Če bi upoštevali samo zadnjih deset minut tekem, potem bi bil Real praktično nepremagljiv. Vsi povratki, ki so jim uspeli letos, so naravnost neverjetni. So zelo izkušeni in dobro vedo, kako se lotiti takšne tekme. To smo občutili leta 2018, ko so zaradi izkušenj imeli ogromno prednost," je povedal Nemec, ki je istočasno dodal, da so se od takrat stvari močno spremenile. Tudi Redsi se namreč ponašajo z nemalo izkušnjami, slast finala so namreč okusili v letih 2018 in 2019.

Vse omenjeno torej obljublja nov evropski spektakel. Kakršen koli že bo njegov razplet, ostaja dejstvo, da sta tako Real Madrid kot Liverpool ekipi, ki sta v zadnjih letih morda celo najbolj zaznamovali evropski nogometni prostor. Real Madrid bo z istim ogrodjem ekipe še petič (po 2014, 2016, 2017 in 2018) zaigral v finalu Lige prvakov, Liverpool je tu tretjič v zadnjih petih sezonah. Vse to pa so dosežki, do katerih je nemogoče priti le po srečnem spletu okoliščin.