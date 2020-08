Real v Manchester brez Bala, kaznovani Ramos na letalu z ekipo

Obračun Manchester Cityja in Real Madrida si boste lahko v petek, 7. avgusta, ogledali na Kanalu A in VOYO (začetek prenosa ob 20.30). V soboto, 8. avgusta, se bo ob isti uri začel prenos dvoboja med Barcelono in Napolijem.

Bale bi lahko priložnost (vsaj na klopi) dobil tudi zaradi odsotnosti napadalca Mariana Diaza , ki je zaradi potrjene okužbe z novim koronavirusom po povratku s počitnic še vedno v samoizolaciji. Zidane bo namesto Bala in Rodrigueza v Manchester popeljal člana B-ekipe vratarja Diega Altubeja in srednjega branilca Javija Hernandeza , poleg pa bo tudi kaznovani kapetan Sergio Ramos , ki zaradi rdečega kartona s prve tekme v Madridu (City je zmagal z 2:1) nima pravice nastopa. Po poročanju spletne strani madridskega dnevnika AS bo Ramos soigralce poskušal še dodatno povezati v lovu na preobrat.

Casemiro: Zdaj ni trenutek, da bi govoril o podaljšanju pogodbe

Z nekaj zanimivimi izjavami pa je pred četrtkovim poletom v javnosti presenetil vezist Casemiro. Brazilec, ki velja za enega ključnih mož na sredini igrišča pri Realu, je v tej sezoni odigral največ minut v ekipi, v pogovoru za domači Esporte Interativopa je spregovoril tudi o svoji novi pogodbi (trenutna se mu izteče leta 2023) in dejal, da gre za "zapleteno vprašanje".

"Bale? Vsi gremo na trenutke skozi težka obdobja. Bale dela in ve, da to ni najboljši trenutek njegove kariere, a dela, ima našo podporo, podporo kluba, trenerja ... Je izjemen nogometaš, za nas je tudi izjemno pomemben, saj lahko vsak trenutek preseneti, to pa je tudi že dokazal," je o junaku velikih Realovih zmag, tudi ene zadnjih leta 2018 v Ligi prvakov proti Liverpoolu, ko je dosegel dva gola, povedal Casemiro.

"Računamo nanj. Ko je na svoji najboljši ravni, je med najboljšimi tremi na svetu, a zdaj moramo biti realni in priznati, da osebno ni v najboljšem trenutku,"je še dodal Casemiro in se obrnil proti Cityju in svoji lastni prihodnosti:"Pred premorom smo bili v težkem trenutku, a zdaj je to 'nova običajnost'. Oni ne morejo računati na podporo občinstva, to bo manjša prednost za nas, a igralci in ekipa bodo isti. Proti Cityju nas čaka izjemna tekma, ki bo težka za oboje. Zaradi rezultata s prve tekme imamo mi nekaj težjo nalogo, a smo Real Madrid in tu igrajo najboljši. Imamo možnosti za napredovanje. Podaljšanje pogodbe? To je zapleteno vprašanje ... Menim, da zdaj ni trenutek, da bi govoril o tem. Zdaj je potrebno razmišljati o Cityju in nič več kot le o Cityju. Klub se nahaja v delikatnem trenutku in ko bo to primerno, bo na ta vprašanja odgovoril moj agent."