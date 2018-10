Galaktiki brez gola že tri tekme, to se ni zgodilo od leta 2007

Na koncu tekme je zaradi zavlačevanja moskovski vratar Igor Akinfeejev najprej prejel rumeni karton, potem pa zaradi ugovarjanja še drugega, zato so domači tekmo končali z deseterico. "Ogromno priložnosti smo imeli, odigrali smo kar dobro tekmo. Kljub porazu nismo bili tako slabi, kot tudi nismo bili tako dobri po visoki zmagi proti Romi v prvem krogu skupinskega dela Lige prvakov," je za Marco po izgubljeni tekmi pred 76.000 gledalci na Lužnikih povedal strateg Reala Julen Lopetegui, ki je videl ogromno "neverjetnih nesrečnih naključij" pred vrati Akinfeejeva in še več smole ob zaključnih strelih. "Prišli smo do številnih priložnosti, iz katerih je težje zgrešiti kot zabiti, trikrat zadeli tudi okvir vrat. Ne preostane nam nič drugega, kot da še naprej delamo in skušamo izboljšati realizacijo."