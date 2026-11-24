Po novem evropskem večeru bo v središču pozornosti tudi obračun med Real Madridom in PSV Eindhovenom. Španski velikan velja za favorita, a Nizozemci so v zadnjih sezonah že večkrat dokazali, da lahko povzročajo preglavice tudi največjim evropskim klubom.

Real Madrid ostaja sinonim za uspehe v ligi prvakov. Kljub občasnim nihanjem forme imajo Madridčani v svojih vrstah dovolj kakovosti in izkušenj, da na domačem stadionu praviloma narekujejo ritem igre. Glavno orožje španskega velikana bo znova izjemno napadalno usmerjena zasedba, ki je sposobna odločiti tekmo že z nekaj potezami.