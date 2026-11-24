Po novem evropskem večeru bo v središču pozornosti tudi obračun med Real Madridom in PSV Eindhovenom. Španski velikan velja za favorita, a Nizozemci so v zadnjih sezonah že večkrat dokazali, da lahko povzročajo preglavice tudi največjim evropskim klubom.
Real Madrid ostaja sinonim za uspehe v ligi prvakov. Kljub občasnim nihanjem forme imajo Madridčani v svojih vrstah dovolj kakovosti in izkušenj, da na domačem stadionu praviloma narekujejo ritem igre. Glavno orožje španskega velikana bo znova izjemno napadalno usmerjena zasedba, ki je sposobna odločiti tekmo že z nekaj potezami.
Na drugi strani PSV prihaja z željo po presenečenju. Klub iz Eindhovna slovi po napadalnem nogometu in razvoju mladih talentov, obenem pa se ne boji igrati odprto niti proti največjim favoritom. Nizozemci se zavedajo, da bodo morali za ugoden rezultat odigrati skoraj popolno tekmo, predvsem v obrambi pa ne bodo smeli puščati prostora hitrim napadalcem Reala.
Posebno zanimiv bo taktični dvoboj na sredini igrišča, kjer si bosta ekipi prizadevali prevzeti nadzor nad posestjo žoge. Real bo skušal čim prej vsiliti svoj tempo, PSV pa bo priložnosti verjetno iskal predvsem iz protinapadov in prekinitev. Papirnati favorit je nedvomno Real Madrid, toda evropski nogomet je že večkrat pokazal, da vnaprej dobljenih tekem ni. PSV bo storil vse, da pripravi presenečenje in oteži delo enemu največjih klubov na svetu.
Postavi:
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappe, Vinicius Junior.
PSV Eindhoven: Benitez; Dest, Boscagli, Flamingo, Mauro Junior; Schouten, Veerman, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lang.
Izid, Liga prvakov, ligaški del, 5. krog:
Real Madrid - PSV Eindhoven
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