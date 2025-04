Courtois: V Ligi prvakov je več adrenalina, namesto 100 odstotkov jih daš od sebe 110

V torek se na nogometne zelenice vračajo nogometaši, ki igrajo v elitni Ligi prvakov. Na Kanalu A in VOYO si boste lahko ogledali četrtfinalni obračun Arsenala in Real Madrida. V taboru aktualnih prvakov se zavedajo, da so še kako živi in da ekipa ve, kaj mora storiti, čeprav so na zadnji prvenstveni tekmi izgubili proti Valencii. Vratar Madridčanov Thibaut Courtois je na novinarski konferenci poudaril, da vsako tekmo jemlje enako resno, toda v Ligi prvakov je več adrenalina, vsaka napaka pa se precej bolj občutno kaznuje.

Jude Bellingham veselo rapoložen pred dvobojem z londonskim Arsenalom FOTO: AP icon-expand

Popotnica Real Madrida je pred prvo tekmo četrtfinala Lige prvakov, ki bo odigrana v Londonu, precej slaba, saj so v domačem prvenstvu izgubili pomembne točke v boju za naslov prvaka. Od njih je bila boljša Valencia z 2:1. "Seveda smo odvisni od rezultatov. Mislim, da proti Valencii nismo igrali slabo, zgrešili smo sicer enajstmetrovko, oni pa so v zadnji minuti zadeli za zmago. Vzdušje v slačilnici je dobro, čutimo, da nam gre dobro, vendar nam rezultati tega ne prikimavajo. Sicer pa, april je in mi smo živi v vseh treh tekmovanjih. Ekipa dobro ve, kaj mora storiti, in verjamemo, da lahko. Toda ja, pomembni so rezultati," pred dvobojem proti Arsenalu pove Thibaut Courtois.

Londončani so na drugi strani v pozitivnem nizu, saj v evropskih tekmovanjih na domačem stadionu Emirates že 15 tekem niso doživeli poraza. "Nisem vedel tega podatka, a mislim, da to ne spremeni veliko. To je tako, kot če bi rekli, da smo mi osvojili 15 naslovov Lige prvakov. To ne spremeni ničesar. Vemo, da so zelo močni na domači zelenici, tako kot je tudi Liverpool, ki pa smo ga doma premagali s 5:2 (prva tekma osmine finala leta 2023). Vemo, da obstajajo ekipe, ki so močne doma, in Arsenal je zagotovo ena izmed njih. Moramo jih poskušati premagati, že dolgo nismo igrali tukaj. Težko je sicer igrati proti njim, zelo jih spoštujemo. Obeta se poslastica," še pove.

"V Ligi prvakov je adrenalin višji, namesto da bi šel na 100 %, greš na 110 %, a vsaka napaka je tudi bolj kaznovana. Seveda je to povsem normalno, da je v nekaterih tekmah adrenalin višji, toda ne glede na vse, vedno gremo na zelenico in damo vse od sebe. Če izgubimo, izgubimo, ne izbiramo svojih bitk. Imamo dovolj materiala, da sami analiziramo naše igre, ne glede na to, kaj si mislijo ostali. Ne zanima nas toliko kritika od zunaj, ampak predvsem od znotraj. Da vemo, kaj moramo izboljšati," še poudari.