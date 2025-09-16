Real in Marseille želita poskrbeti za spektakularno uverturo sezone LP

In končno. Komajda so v nogometni Ligi prvakov ustoličili novega šampion - sploh prvič v zgodovini se je z laskavim naslovom posladkal pariški PSG - že je pred durmi nova sezona najbolj eminentnega evropskega klubskega tekmovanja. Uvodni nogometni večer ponuja obračun španskega Reala in francoskega Marseilla. Prenos Kanal A in VOYO. Začnemo ob 20.30.

Iz 24UR: 'Osvojiti Ligo prvakov je nekaj mističnega, to bo naš cilj tudi v prihodnosti'

Liga prvakov

V 36-članski elitni nogometni Ligi prvakov bo novi sezoni nastopilo kar 22 klubov iz Anglije, Španije, Nemčije, Italije ali Francije, med skupno 55 članicami Evropske nogometne zveze (Uefa) pa je zastopanih le 16 držav. Med njimi je tudi nekaj absolutnih "outsajderjev", kot so kazahstanski Kairat Almaty, ciprski Pafos ali norveški Bodo/Glimt, ki se je po 18 letih znova uvrstil v ligo prvakov.

Vsi trije omenjeni klubi se bodo tudi težko prebili v izločilne boje, v zameno za to pa bodo od Uefe prejeli lepa denarna sredstva, ki jim bodo omogočila prevlado v domačih ligah v prihodnjih letih. Že sama uvrstitev v ligaški del jim je prinesla 18,62 milijona evrov. Zmagovalec Lige prvakov bo lahko po nagradah zaslužil več kot 100 milijonov evrov, poleg tega pa še lep kupček milijonov na račun televizijskih pravic in koeficientov. PSG je v minuli sezoni skupno zaslužil okoli 150 milijonov evrov.

V elitnem klubskem tekmovanju, ki se bo končalo s finalno tekmo 30. maja prihodnje leto na stadionu Puskas v Budimpešti, bodo klubi v ligaškem delu igrali osem krogov, polovico na domačem igrišču, drugo polovico pa v gosteh. Najboljših osem ekip se bo neposredno prebilo v osmino finala, ekipe med 9. in 24. mestom bodo igrale t. i. "play-off" za uvrstitev med najboljših 16, ekipe od 25. do 36. mesta pa bodo izpadle iz evropskih tekmovanj za to sezono.

Termina prvih tekem "play-offa" sta 17. in 18., povratnih pa 24. in 25. februarja. Prve tekme osmine finala bodo 10. in 11., druge pa 17. in 18. marca. Četrtfinalna termina prvih tekem sta 7. in 8., povratnih 14. in 15. aprila. Prvi polfinalni tekmi bosta 28. in 29. aprila, povratni pa 5. in 6. maja.

Marseille je odlično začel novo tekmovalno sezono.

Real favorit, a Marseille bo naredil vse, da preseneti

Uvoidni nogometni večer bo pripadel nogometašem (domačega) Reala in gostujočega Marseilla. Gostje z juga Francije so pred obračunom seveda v podrejenem položaju, a "favorizirani papir" ni vedno odločilen. V taboru Reala se zavedajo vloge favorita, ne samo proti Francozom, pač pa na vsaki tekmi in vse do konca sezone v Ligi prvakov, ko želijo galaktiki šestnajstič v zrak dvigniti najbolj čislano lovoriko v klubskem nogometu.

"To je nekaj mističnega, nekaj, kar si vsi želimo. Vemo, kaj smo morali prestati, da smo prišli do 15. Izjemno je, da je klubu uspelo osvojiti toliko naslovov. A to bo naš cilj tudi v prihodnosti. Nekatere stvari v življenju želiš non-stop ponavljati. Osvajati lovoriko v Ligi prvakov je ena od teh stvari, ki je nenasitna," je za AS pred začetkom evropske klubske sezone dejal strateg Reala Xabi Alonso.

Xabi Alonso in Kylian Mbappe

Ob spopadih proti Juventusu in Manchester Cityju pa je potrebno izpostaviti gostovanje na Anfieldu pri Liverpoolu, s katerim je Xabi Alonso leta 2005 osvojil Ligo prvakov. "Liverpool proti Realu. 15 evropskih naslov proti šestim. Gre zagotovo za eno največjih tekem v Ligi prvakov."

Še prej pa, nocoj od 20.30 dalje, Real čaka Marseille. "Vedno je zahtevno startati. Čeprav smo favoriti in od tega ne bežimo, pa nas gotovo čaka zahtevno delo. Tekmec bo gotovo maksimalno motoviran. Mi pa smo tu, da mu hitro spodrežemo krila," je madridskemu časniku še zaupal 43-letni strateg. Na drugi strani se bo serijskim šampionom v Ligi prvakov zoperstavilo povratnik na veliko sceno - francoski Marseille.

Roberto De Zerbi

Ekipa italijanskega stratega Roberta De Zerbija je dobro začela sezono, sedaj pa jo čaka zahteven test. Težko bi imeli težkega ... "Radi rečemo, da je takšne tekme najlažje igrati. Ničesar ne moremo izgubiti, lahko pa veliko pridobimo. Glede motiva seveda ne bo nikakršnih težav. Iz večih zornih kotov. Gostovati na Santiagu in to še v Ligi prvakov je nekaj, kar nas mora preprosto voditi po igrišču. Mislim, da bodo fantje leteli, toda v isti sapi moramo biti tudi previdni, zelo disciplinirani , saj ima tekmec kopico izvrstnih posameznikov, ki ti lahko hitro naredijo "škodo"," je bil za L'Equipe slikovit Italijan na klopi Francozov.

Real Madrid je najbolj uspešna ekipa v Ligi prvakov. Kraljevska zasedba iz španske prestolnice je doslej 15-krat zmagala, 7-krat italijanski Milan, po 6-krat Bayern München in Liverpool, 5-krat Barcelona, 4-krat Ajax, po 3-krat Inter Milano in Manchester United, po 2-krat Juventus, Benfica, Porto, Chelsea in Nottingham Forest, po enkrat pa Crvena zvezda, Borussia Dortmund, HSV, Celtic, Steaua, PSG, Marseille, Aston Villa, Manchester City, PSV in Feyenoord. Izid, Liga prvakov, ligaški del, 1. krog:

Juventus - Borussia Dortmundle