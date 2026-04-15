Liga prvakov

Arbeloa in Kompany enotna: Bayern in Real imata enake možnosti za polfinale

München, 15. 04. 2026 06.00 pred eno minuto 4 min branja 0

Avtor:
M.J.
Bayern - Real

Zvečer bodo znani vsi polfinalisti nogometne Lige prvakov. Dvoboj dneva se bo odvil v bavarski prestolnici, kjer bo Bayern užival prednost zadetka (2:1) s prve tekme v Madridu. Nogomeaši iz španske prestolnice pa verjamejo v preobrat in preboj med štiri v Evropi. Prenos Kanal A in VOYO. S studijskim delom začnemo ob 20.30.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Izjemni Manuel Neuer še vedno med vratnicama Bayerna
    02:34
    Iz 24UR: Izjemni Manuel Neuer še vedno med vratnicama Bayerna
  • Iz 24UR: Atletico Madrid na Metropolitanu brani udobno prednost dveh zadetkov proti Barceloni
    01:59
    Iz 24UR: Atletico Madrid na Metropolitanu brani udobno prednost dveh zadetkov proti Barceloni
  • Iz 24UR: PSG odčital lekcijo Liverpoolu
    02:26
    Iz 24UR: PSG odčital lekcijo Liverpoolu
  • Igra z roko Marca Pubilla v kazenskem prostoru
    00:36
    Igra z roko Marca Pubilla v kazenskem prostoru
  • Iz 24UR: Po Real Madrid - Bayern
    02:26
    Iz 24UR: Po Real Madrid - Bayern
UEFA LP: Bayern Munchen - Real Madrid 
FOTO: VOYO

Real Madrid je v petek z Girono igral le neodločeno 1:1 in za Barcelono v domačem prvenstvu zaostaja že debelih in bolj ali manj neulovljivih devet točk. V tej smeri je razumljivo, da iz tabora belega baleta prihajajo napovedi, da je edina možnost za kakšno lovoriko v tekoči sezoni prav laskava Liga prvakov. V kraljevem pokalu je Real predčasno doživel boleč izpad, v La Ligi se zdi Barca neulovljiva, a pozor, tudi po prvem dejanju obračuna med Realon In Bayernom je tehtnicas že krepko nagnjena na stran bavarskega ponosa. 

Alvaro Arbeloa
FOTO: AP

"A ne še povsem. Zavedamo se, da je naša naloga zahtevan, nikakor pa ne nemogoče. Veliko hujše in bolj zapletene stvari so se dogajale v nogometu, kot pa bi bil ta preobrat v bavarski prestolnici. Prepričani smo, da še niso rekli zadnje v tem dvoboju," je za Marco dejal trener Reala Alvaro Arbeloa, ki se še kako zaveda, da je tudi njegova usoda prepletena z razpletom obračuna četrtfinala Lige prvakov med Bayernom in Realom. Ob morebitnem izpadu, bi nekdanji član belega baleta le stežka dočakal konec tekmovalne sezone na klopi Reala. 

Preberi še V taboru galaktikov je vedno kaj 'narobe': brez Asencija v Münchnu, v ozadju spor z Arbeloo

"Čutim, da se v klubu vsi zavedamo, kako pomemben obračuin je to. Bayern je pokazal svojo moč na prvi tekmi na Santiagu, a mi smo že vedeli, kako močan in nevaren je. Bi se pa lahko tista tekma končala precej drugače. Imeli smo najmanj enako številko zrelih priložnosti, kot tekmec, toda žoga ni hotela v mrežo. Dovolj smo izkušeni in tudi motivirani, da nas razplet prvega dejanja ne bo ustavil, da v bavarski prestolnici ne bi naredil vsega za preboj med štiri v Evropi. Verjamemo v to," sporoča Arbeloa. 

Jude Bellingham
FOTO: AP

Veliko bo odvisno od dnevne forme Angleža Juda Bellinghama, ki po vseh težavah z zdravjem v tekoči sezoni ni na tistem nivoju izpred sezone-dveh. "Ekipa je doživela nov hud udarec pred dnevi proti Gironi in zavedamo se, da je Evropa naša zadnja priložnost. Treme ni, velik zgolj motiv in želja, da nadoknadimo izgubljeno s prve tekme. Mislim, da so možnosti 50%:50% pa čeprav imajo Bavarci rezultatsko prednost s prvega obračuna," sporoča Bellingham.   

V taboru bavarskega ponosa vlada idila

Medtem, ko v taboru Reala marsikaj škriplje in je sezona doslej ocenjena "negativno", pa se to lahko spremeni že po povratni tekmi v bavarski prestolnici. In če pri Realu vlada kriza, se v taboru Bayerna cedita med in mleko, saj Bavarci hitijo proti novemu naslovu nemškega prvaka. 

Preberi še Vinčić bo sodil spektakel med Bayernom in Realom

Nogometaši Bayerna so pred dnevi v gosteh premagali St. Pauli s 5:0. S tem niso le povečali naskoka pred tekmeci v bundesligi, zdaj imajo pred Dortmundom že 12 točk naskoka, ampak so popravili tudi 54 let star rekord lige po številu doseženih zadetkov v sezoni. Stara številka je bila 101, Bayern je zdaj že pri 105. Tudi prejšnji rekord je bil Bayernov, a še iz časov zlate generacije Bavarcev in Franza Beckenbauerja. V sezoni 1971/72 se je Bayern ustavil pri 101 zadetku, zadnjega je takrat dosegel prav Beckenbauer.

A glede na strelsko formo v tej sezoni je bilo le vprašanje časa, kdaj bo ta rekord padel. Bayern ga je dosegel in presegel pet krogov pred koncem sezone. Visoko zmago so Bavarci dosegli kljub delno spremenjeni postavi, trener Vincent Kompany je pred sredinim povratnim obračunom lige prvakov z Realom odpočil sedem nosilcev igre, tudi najboljšega strelca sezone Harryja Kana

Vincent Kompany
FOTO: Profimedia

"Že takoj po tekmi v madridu smo gledalki proti povratni tekmi,kjer se bo odločalo o napredovanju v polfinalu Lige prvakov. Resda imamo prednost zadetek s prve tekme v madridu, a na to se ne bomo in ne smemo zanašati. Real je Real in ne bomo se uspavali po zmagi na Bernabeuu. Hitro lahko dobimo po prstih. Če želimo v polfinale, moramo odigrati tekmo dosedanjega dela sezone. Menim, da imata nasprotnika skorajda enake možnosti za napredovanje, čeprav je minimalna prednost na naši strani," je previden v napovedi za veliki obračun titanov na Allianz Areni trener Bayerna Vincent Kompany

Preberi še Trener Bayerna Vincent Kompany se zaveda, da je delo šele na pol končano

"Nimamo težav z zdravjem, nastopili bodo vsi najboljši. Vmes nam je uspelo odpočiti nekaj posm azenikov, zato pričakujem, da bomo v sredo ob 21. uri pripravljeni na boj do poslednjega diha," je za Bild dejal 40-letni Belgijec na klopi serijskih nemških prvakov.   

FOTO: 24ur.com
Atletico zdržal nalet Barcelone za preboj v polfinale

bibaleze
Portal
Slovenski učitelji opozarjajo na nevaren trend med otroki
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
Tamara, Isidora, Ondina in Lea: Štiri mlade ženske, ki spreminjajo svet na bolje
Tamara, Isidora, Ondina in Lea: Štiri mlade ženske, ki spreminjajo svet na bolje
Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
Nihče ni verjel, da bodo ostali skupaj, danes imajo družine in otroke
zadovoljna
Portal
Razkrila, kaj se je dogajalo, ko sta noč preživela brez kamer
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, vodnarji iščejo rešitev
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo zgovorni, vodnarji iščejo rešitev
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Edino krilo, ki ga bomo nosile to pomlad
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami nevarno za naše zdravje?
Ali je sedenje s prekrižanimi nogami nevarno za naše zdravje?
vizita
Portal
Tihi rak, ki se začne kot nedolžna ranica: ploščatocelični karcinom, ki ga mnogi opazijo prepozno
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
To so živila, ki jih strokovnjaki priporočajo za počasnejše staranje
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Vnetje mehurja: kako ga prepoznati in ustaviti, preden se poslabša
Alergija ali prehlad? Ključni znaki, po katerih ju lahko hitro ločite
Alergija ali prehlad? Ključni znaki, po katerih ju lahko hitro ločite
cekin
Portal
Kako izkoristiti INR: Pogosta vprašanja in odgovori
Vzhodna Nemčija ga je presenetila: izkušnja z dela v Dresdnu
Vzhodna Nemčija ga je presenetila: izkušnja z dela v Dresdnu
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Štirje triki za 25-odstotni prihranek goriva
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
Pivo za 2, kosilo za 10 evrov – vaš idealen dopust
moskisvet
Portal
Ali Novak Đoković res spet jé meso? Posnetek iz Sarajeva sprožil ugibanja
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
Vsako sekundo izgubimo 20.000 zvezd
29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen
29-letnica, ki je obnorela moške: na stotine prijav za zmenek sprožilo spletni fenomen
Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
Otok ljubezni: izzivi, ki so sprožili škandale
dominvrt
Portal
Kako gojiti dalije: preprost vodič za spektakularen vrt
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kako učinkovito prenoviti staro hišo za udobno bivanje
Kaja Casar in Karlo sta družino razširila s posvojitvijo psa
Kaja Casar in Karlo sta družino razširila s posvojitvijo psa
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
Največja napaka pri prenovi: zaradi tega ljudje plačajo tisoče evrov več
okusno
Portal
Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Hitra pomladna jed iz ene ponve
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Ključna napaka pri pripravi peciva, ki bistveno vpliva na teksturo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
Kako jesti chia semena: 7 odličnih idej za pripravo
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Anatomija prvaka
Verstappen: Anatomija prvaka
Otok ljubezni ZDA
Otok ljubezni ZDA
Kdo je Ghislaine Maxwell?
Kdo je Ghislaine Maxwell?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1641