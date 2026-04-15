Arbeloa in Kompany enotna: Bayern in Real imata enake možnosti za polfinale

Real Madrid je v petek z Girono igral le neodločeno 1:1 in za Barcelono v domačem prvenstvu zaostaja že debelih in bolj ali manj neulovljivih devet točk. V tej smeri je razumljivo, da iz tabora belega baleta prihajajo napovedi, da je edina možnost za kakšno lovoriko v tekoči sezoni prav laskava Liga prvakov. V kraljevem pokalu je Real predčasno doživel boleč izpad, v La Ligi se zdi Barca neulovljiva, a pozor, tudi po prvem dejanju obračuna med Realon In Bayernom je tehtnicas že krepko nagnjena na stran bavarskega ponosa.

"A ne še povsem. Zavedamo se, da je naša naloga zahtevan, nikakor pa ne nemogoče. Veliko hujše in bolj zapletene stvari so se dogajale v nogometu, kot pa bi bil ta preobrat v bavarski prestolnici. Prepričani smo, da še niso rekli zadnje v tem dvoboju," je za Marco dejal trener Reala Alvaro Arbeloa, ki se še kako zaveda, da je tudi njegova usoda prepletena z razpletom obračuna četrtfinala Lige prvakov med Bayernom in Realom. Ob morebitnem izpadu, bi nekdanji član belega baleta le stežka dočakal konec tekmovalne sezone na klopi Reala.

"Čutim, da se v klubu vsi zavedamo, kako pomemben obračuin je to. Bayern je pokazal svojo moč na prvi tekmi na Santiagu, a mi smo že vedeli, kako močan in nevaren je. Bi se pa lahko tista tekma končala precej drugače. Imeli smo najmanj enako številko zrelih priložnosti, kot tekmec, toda žoga ni hotela v mrežo. Dovolj smo izkušeni in tudi motivirani, da nas razplet prvega dejanja ne bo ustavil, da v bavarski prestolnici ne bi naredil vsega za preboj med štiri v Evropi. Verjamemo v to," sporoča Arbeloa.

Veliko bo odvisno od dnevne forme Angleža Juda Bellinghama, ki po vseh težavah z zdravjem v tekoči sezoni ni na tistem nivoju izpred sezone-dveh. "Ekipa je doživela nov hud udarec pred dnevi proti Gironi in zavedamo se, da je Evropa naša zadnja priložnost. Treme ni, velik zgolj motiv in želja, da nadoknadimo izgubljeno s prve tekme. Mislim, da so možnosti 50%:50% pa čeprav imajo Bavarci rezultatsko prednost s prvega obračuna," sporoča Bellingham.



V taboru bavarskega ponosa vlada idila



Medtem, ko v taboru Reala marsikaj škriplje in je sezona doslej ocenjena "negativno", pa se to lahko spremeni že po povratni tekmi v bavarski prestolnici. In če pri Realu vlada kriza, se v taboru Bayerna cedita med in mleko, saj Bavarci hitijo proti novemu naslovu nemškega prvaka.

Nogometaši Bayerna so pred dnevi v gosteh premagali St. Pauli s 5:0. S tem niso le povečali naskoka pred tekmeci v bundesligi, zdaj imajo pred Dortmundom že 12 točk naskoka, ampak so popravili tudi 54 let star rekord lige po številu doseženih zadetkov v sezoni. Stara številka je bila 101, Bayern je zdaj že pri 105. Tudi prejšnji rekord je bil Bayernov, a še iz časov zlate generacije Bavarcev in Franza Beckenbauerja. V sezoni 1971/72 se je Bayern ustavil pri 101 zadetku, zadnjega je takrat dosegel prav Beckenbauer.

A glede na strelsko formo v tej sezoni je bilo le vprašanje časa, kdaj bo ta rekord padel. Bayern ga je dosegel in presegel pet krogov pred koncem sezone. Visoko zmago so Bavarci dosegli kljub delno spremenjeni postavi, trener Vincent Kompany je pred sredinim povratnim obračunom lige prvakov z Realom odpočil sedem nosilcev igre, tudi najboljšega strelca sezone Harryja Kana.

"Že takoj po tekmi v madridu smo gledalki proti povratni tekmi,kjer se bo odločalo o napredovanju v polfinalu Lige prvakov. Resda imamo prednost zadetek s prve tekme v madridu, a na to se ne bomo in ne smemo zanašati. Real je Real in ne bomo se uspavali po zmagi na Bernabeuu. Hitro lahko dobimo po prstih. Če želimo v polfinale, moramo odigrati tekmo dosedanjega dela sezone. Menim, da imata nasprotnika skorajda enake možnosti za napredovanje, čeprav je minimalna prednost na naši strani," je previden v napovedi za veliki obračun titanov na Allianz Areni trener Bayerna Vincent Kompany.

"Nimamo težav z zdravjem, nastopili bodo vsi najboljši. Vmes nam je uspelo odpočiti nekaj posm azenikov, zato pričakujem, da bomo v sredo ob 21. uri pripravljeni na boj do poslednjega diha," je za Bild dejal 40-letni Belgijec na klopi serijskih nemških prvakov.

