Real bo tekme Lige prvakov igral na pomožnem stadionu

Omenjeni stadion, na katerem običajno nogometaši Reala le trenirajo, ima kapaciteto za 6000 gledalcev. Nogometaši Reala že od junija na njem igrajo tekme španske lige, prenova stadiona Santiago Bernabeu, ki bo zaživel v povsem novi luči, pa še ni zaključena. Predviden zaključek obnove je avgusta 2022, iz madridskega kluba pa so sporočili, da obstaja možnost, da se ekipa vrne na Bernabeu v drugem delu Lige prvakov.

V skupini B Realu družbo delajo še milanski Inter, Borussia Mönchegladbach in Šahtar Donjeck. Prva domača tekma galaktikov v skupinskem delu LP je v 1. krogu 21. oktobra ko v Madridu gostuje Šahtar, v 2. krogu pa Real odhaja na gostovanje v Nemčijo. Glede na Uefina navodila, ki so bila objavljena 1. oktobra, so lahko stadioni zapolnjeni 30 odstotno glede na kapaciteto ob dovoljenju lokalnih oblasti. Tako lahko Real na stadionu Alfredo di Stefano gosti le 1800 navijačev (na Santiagu Bernabeuu pa bi lahko tekmo spremljalo 24.313 gledalcev).