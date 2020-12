Nova blamaža Reala v LP, po porazu v Ukrajini celo pred izpadom?

V predzadnjem krogu skupinskega dela nogometne Lige prvakov je madridski Real, rekorder po številu naslovov, gostoval pri Šahtarju iz Donecka. Galaktiki, ki v tej sezoni ne blestijo na nobeni "fronti", so prvo tekmo v Madridu presenetljivo izgubili, tudi tokrat pa so morali priznati premoč Ukrajincem in po novem bolečem porazu (0:2) so celo tik pred izpadom.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Salzburg je v Moskvi že v prvem polčasu dvakrat zadel prek Mergima Berishe. V 79. je Anton Mirančuk zmanjšal zaostanek z bele pike, toda Avstrijci so le dve minuti pozneje spet pobegnili po goluKarima Adeyemija. Salzburg je tako vpisal prvo zmago v tekmovanju, s katero je zadržal možnosti za vsaj tretje mesto in nadaljevanje evropske poti. Kljub porazu in dejstvu, da je še brez zmage, pa je še vedno v igri za to tudi Lokomotiva. Real pa je v Ukrajini v skupini B doživel drugi poraz, še drugega proti Šahtarju. Ta je povedel v 57. minuti z golom Dentinha, prednost pa podvojil v 83., ko se je med strelce vpisal Manor Solomon. Obe ekipi imata zdaj po sedem točk, Šahtar pa je boljši v medsebojnih tekmah. Za zdaj se je v osmino finala uspelo prebiti že nogometašem Seville, Chelseaja, Juventusa, Barcelone, Manchester Cityja in Bayerna. icon-expand Zinedine Zidane FOTO: AP Izida, 5. krog:

Lokomotiva Moskva - Salzburg 1:3 (0:2)

Mirančuk 79./11-m; Berisha 28., 41., Adeyemi 81.



Šahtar Doneck - Real Madrid2:0 (0:0)

Dentinho 57., Solomon 82. icon-expand Koronavirus pasica november