Galaktiki proti Redsom močno zdesetkani v obrambi

V polfinalu se bosta križala para Bayern München - PSG in Manchester City - Borussia Dortmund ter Real Madrid - Liverpool in Porto - Chelsea.

Skupaj sta osvojila kar 19 naslovov evropskega prvaka, 13 jih imajo Španci. "To bosta dve izjemni tekmi. Real Madrid - Liverpool je vedno velik obračun, oba veljata za eni največjih imen v svetovnem nogometu," je madridskega napadalcaRodryga navedla spletna stran Evropske nogometne zveze. Tekmeca sta se merila leta 2018 v finalu tega tekmovanja, uspešnejši je bil španski klub s 3:1. V primerjavi s takratnim obračunoma bosta trenerja ista, prav tako kar nekaj zvezdnikov, kot so Luka Modrić, Karim Benzema, Mohamed Salah in Sadio Mane, bo pa pri Realu med drugimi manjkal poškodovani Sergio Ramos, tako kot pri Liverpoolu že dolgo odsotni Virgil van Dijkpa tudi Jordan Henderson in Joe Gomez.

Real brez pol obrambe

Na nocojšnji tekmi bo moral beli balet iz Madrida proti Liverpoolu igrati brez enega ključnih nogometašev. Raphael Varane je bil pozitiven na testiranju na novi koronavirus in bo moral izpustiti dvoboj. Test, po katerem je bil Varane pozitiven, so opravili dopoldne na dan tekme, igralca pa so nato takoj poslali v izolacijo. To pa pomeni, da bo Francoz izpustil ne le prvi obračun z Liverpoolom, temveč tudi sobotni El clasico, ko se bo Real v španskem prvenstvu pomeril z Barcelono. Drugi igralci so teste uspešno prestali, a pri Realu imajo precej težav s poškodbami. Predvsem v obrambi bo imel trener Zinedine Zidanetežko delo, saj bosta manjkala tudi kapetan Sergio Ramos in Dani Carvajal.

Povratne tekme bodo 13. in 14. aprila. Polfinale bo nato 27. in 28. aprila ter 4. in 5. maja, finale pa 29. maja v Istanbulu.