Zidane: Bili smo v škripcih, Chelsea je z razlogom polfinalist

Zinedine Zidane je v komentarju po prvi polfinalni tekmi LP poudarjal predvsem, da je njegovo moštvo izčrpano in da se že močno pozna odsotnost številnih igralcev, saj je igralski kader vse bolj oslabljen in so posamezniki že močno iztrošeni. "V prvem delu nam je bilo težko. Smo kar trpeli, nasprotnik nas je večkrat spravil v škripce," je opazil trener Reala Zinedine Zidane in pohvalil odgovor ekipe po prejetem zadetku, še posebej pa v nadaljevanju tekme v Madridu. "Imeli smo težave z njihovimi hitri nogometaši. Tekmeci so še posebej v uvodu močno pritisnili na našo zadnjo linijo in imeli smo težave." Francoz na klopi rekorderjev po številu naslovov v Ligi prvakov je opazil boljšo igro svojih varovancev v drugih 45 minutah. "Odgovor fantov je bil pravi. Očitno smo morali prejeti zadetek, da smo se predramili. A ponavljam, Chelsea je bil sijajen. Dokazal je, da je upravičeno v polfinalu. Spravil nas v težave, trpeli smo, a preživeli. Mislim, da je rezultat realen, gledali smo tekmo dveh izenačenih nasprotnikov."