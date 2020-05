Realov 'napad na Etihad': Zidane formo tempira za nadaljevanje Lige prvakov

Real Madrid se kljub bolečemu porazu na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov z Manchester Cityjem (1:2) še ni predal v lovu za napredovanjem v najelitnejšem evropskem tekmovanju. Kljub temu, da je do nadaljevanja mednarodne sezone še daleč, Evropska nogometna zveza (Uefa) naj bi prve tekme priredila v začetku avgusta, pa veliko pogledov na Santiagu Bernabeuu že tradicionalno uhaja proti tekmovanju, ki so ga nogometaši v belih dresih osvojili največkrat v zgodovini, in sicer kar 13-krat.

"Ne bo niti Sergia Ramosa, ki je suspendiran, že pa vemo, da je Real Madrid pet zadnjih porazov v Ligi prvakov zabeležil brez kapetana. To lahko reši le Zidane, ki se lahko pohvali s tem, da kot trener ni izgubil niti enega para v izločilnih bojih Lige prvakov. Njegov dvoboj z Guardiolo obeta ..." so dodali.

"Zdaj je podobno. Od 11. maja igralci že delajo v Valdebebasu in na Etihad bodo prišli z enajstimi tedni priprav, za pasom pa bodo imeli tudi 11 uradnih prvenstvenih tekem. Poleg tega je dejstvo, da Velika Britanija zaostaja za Španijo po načrtih omilitve ukrepov zaradi koronavirusa, je to še ena prednost za bele pred napadom na Etihad, o katerem sanjajo. Temu je potrebno dodati tudi gotovo igranje za zaprtimi vrati, kar bo čustveno omejilo City, kar je pred nekaj dnevi priznal tudi (napadalec Cityja Sergio, op. a.) Kun Agüero. A ne pozabimo, da je 1:2 zelo slab rezultat. Ni dovolj niti zmaga z 0:1 ..." nogometaše in navijače Reala hrabri AS .

Na Etihad z enajstimi tedni priprav "Strategija Gregoryja Duponta, čarovnika telesne priprave, zajema razvoj posebne vrste priprav, ki bi ekipi omogočale na vrhuncu forme vstopiti v zaključni del boja za državni naslov (drugi del julija) in tekmo z Guardiolinim Cityjem (prvi dnevi avgusta)," je zapisal AS . Madridski dnevnik dodaja, da je razpored zelo podoben poletnim pripravam, kjer začetek prvenstva realovci pričakajo na "srednji ravni", nato pa ob začetku Lige prvakov dosežejo "prvi vrhunec priprav".

ASse je v četrtek na svoji spletni strani razpisal tudi o prvem obisku treninga predsednika kluba Florentina Pereza, ki je z masko na obrazu in rokavicami na rokah pozdravil nogometaše in izmenjal nekaj besed z njimi ter trenerjem Zidanom. Obiskal je tudi košarkarsko ekipo, dodaja AS, ki je prav tako vadila v klubskem centru.

'Klub je nogometašem hvaležen za razumevanje'

"Z masko in rokavicami je predsednik izkoristil priložnost za klepet z igralci in v vseh trenutkih je spoštoval varnostne ukrepe. Z razdalje je pozdravil vse in se ustavil za poseben pogovor z Zidanom in kapetanoma (Ramosom in Felipejem Reyesom),"so zapisali in dodali, da je bil Perez ves čas premora v stiku z Zidanom, ki da je imel glavno besedo pri vseh ukrepih.

"Predsednik je želel podpreti ekipo pred ključnim delom sezone, ki jo še čaka, čeprav ga je najbolj zanimalo zdravje družine vseh članov obeh ekip. Odnos med vodstvom in ekipo je v teh trenutkih dober, klub je hvaležen za hitrost in razumevanje pri sklepanju dogovora za znižanje plač v tej sezoni zaradi zdravstvene krize,"je še poročal AS.

Ta še opozarja, da bodo trenutne izjemne okoliščine v naslednjih mesecih seveda še vedno nekaj običajnega. Perez in Zidane naj bi se v zadnjih tednih pogovarjala tudi o zdaj že sprejeti selitvi tekem s stadiona Santiago Bernabeu na stadion klubskega centra Valdebebas, ki nosi ime po morda največjemu nogometašu Reala vseh časov Alfredu Di Stefanu. Dimenzije igrišča so enake kot na Bernabeuu, nogometaši pa bodo lahko na tekme (dobesedno) prišli peš. V Valdebebasu, ki leži v neposredni bližini madridskega letališča Barajas, so začasno preselili tudi Perezovo pisarno, saj na Bernabeuu prenovitvena dela po krajši prekinitvi spet potekajo s polno paro.