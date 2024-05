'Če bi zelenico na Wembleyju kosil le eden, bi prehodil točno 19 kilometrov'

Hrumenje kosilnic je še najbližji približek, da se bo na legendarnem Wembleyju v kratkem nekaj zgodilo. Priprave na finale Lige prvakov med nemško Borussio in španskim Realom so se začele v sredo popoldan ... " Mislim, da bi redko kateri stadion, če sploh kateri, lahko v tako kratkem času doživel tako konkretno preobrazbo. V nedeljo smo gostili play-off v Premier League, sedaj je vse v znaku Lige prvakov in finala ," nas je "pozdravi" visoki predstavnik Uefe Luke Smith in pohvalil vse zbrane v organizaciji, kako visoko so zavihali rokave in se zadeve lotiti resno in marljivo.

"Povem vam podatek, če bi travo na igrišču kosil en človek, bi prehodil točno 19 kilometrov. Pomislite, koliko časa bi hodil," se je spraševal nekdanji odlični igralec ragbija in, kot sam poudarja, veliki navijač Chelseaja. "Pustimo to, sedaj sem v službi organizacije finala, ki je velik zalogaj. Ker smo imeli še pred dnevi eno drugo pomembno prireditev, smo morali vse skupaj pospešiti. Lahko mirno rečem, da smo angažirali dvakrat več ljudi, kot bi jih sicer, ker nas priganja čas," je še dejal Smith. In natresel še nekaj zelo zanimivih podatkov. "Izračunali so, da, če bi postavili v vrsto vsako "travco "na igrišču, bi enkrat in pol obredli svet. Ko smo 2017 obnavljali zelenico, oziroma jo na novo postavljali, se je delalo nepretrgoma mesec dni, neprekinjeno 24 ur na dan in to sedem dni v tednu." Kratek a zanimiv pogovor za 24ur.com pa začinil še z enim podatkom. "Gledalci, oziroma navijači ne bodo imeli težav z zadrževanjem male in velike potrebe pred, med in po tekmi, saj je na stadionu točno 2618 stranišč. Noben stadion jih nima toliko. "