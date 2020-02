Redsi na Wando gojijo lepe spomine, a zatrjujejo: 'Ne smemo počivati na starih lovorikah'

Nogometaši Liverpoola se vračajo na prizorišče, kjer so pred več kot pol leta dvignili že šesto trofejo Lige prvakov. Spomin na zmago nad angleškim tekmecem Tottenhamom je med redsi še kako živ, vendar četa Jürgena Kloppa še zdaleč ne počiva na starih lovorikah. Zaveda se, da je pred njimi nova zahtevna naloga, ki jo bo treba opraviti z odliko.

Liverpool se bo v osmini finala elitnega evropskega tekmovanja pomeril z Atleticom iz Madrida, prva tekma pa bo odigrana prav na Wandi Metropolitano, stadionu, na katerem so redsi maja dvignili lovoriko Lige prvakov.

Trent Alexander-Arnold je številnim nogometnim navdušencem ostal v spominu tudi po hitro izvajanem kotu, ki je Liverpoolu zagotovil zmago v polfinalu proti Barceloni. FOTO: AP

Obračun med Atleticom in Liverpoolom si lahko ob 20.40 ogledate tudi na Kanalu A in VOYO.

Branilci naslova pa v Madridu ne bodo obujali lepih spominov, cilj varovancev Jürgena Kloppa je jasen – lepa popotnica pred povratnim obračunom na Anfieldu. "Več kot očitno gre za stadion, na katerega gojimo lepe spomine. Je prizorišče, kjer so se uresničile naše velike sanje, vendar pa ne smemo počivati na starih lovorikah," je prepričan branilec Trent Alexander-Arnold, ki je ob tem priznal, da so apetiti redsov tudi to sezono veliki: "Čaka nas zahtevno delo, naša želja pa je, da se še naprej borimo za lovorike in napredovanje v tovrstnih tekmovanjih. Cilj je predvsem dober rezultat na prvi tekmi. Zavedamo se, da ne bo lahko, zato je to trenutno naš glavni fokus. Ne razmišljamo o junijskem zmagoslavju, temveč le o tem, kaj se bo zgodilo na prvi tekmi z Atleticom. Kaj dosti se za nas ni spremenilo, saj je naša mentaliteta pred vsako tekmo ista." Nogometašem Liverpoola lahko le čudež prepreči naslov angleških prvakov v letošnji sezoni, saj njihov naskok pred drugouvrščenim Manchester Cityjem znaša že 25 točk. Varovanci Diega Simeoneja imajo v španskem prvenstvu nekaj več težav, trenutno se nahajajo na četrtem mestu, trinajst točk za vodilnim Realom.

Liverpool je končal na prvem mestu skupine E, kjer se je za napredovanje v izločilne boje meril z Napolijem, Salzburgom in Genkom. FOTO: AP

"Želimo doseči kar največ, zelo težko bo ponoviti uspeh prejšnje sezone, a se bomo maksimalno potrudili, da nam uspe," je zatrdil 21-letni angleški reprezentant in izrazil veliko spoštovanje do colchonerosov: "Močno spoštujemo našega nasprotnika. Dobro se zavedamo, s kakšno ekipo se bomo pomerili. Če so naše glave na mestu, prav tako tudi naša predanost, potem imamo dobre možnosti za zmago, ne glede na to, v katerem tekmovanju se borimo. Zavedamo se, kaj je potrebno za dosego finala, ves čas moramo biti stoodstotni." Med gledalci na Wandi tudi Fernando Torres Nekdanji nogometaš Fernando Torressi bo spopad svojih nekdanjih delodajalcev ogledal v živo. Na povabilo Atletica bo tekmo spremljal z VIP suite na Wandi Metropolitano. El Niño, sicer otrok madridskega Atletica, je med letoma 2007 in 2011 branil tudi barve Liverpoola, preden je prestopil v londonski Chelsea. Španski mediji poročajo, da je sicer Torres reden gost Atleticovih tekem, ki si jih rad ogleda v družbi sina. Pri tem ne želi vzbujati pozornosti in nič drugače ne bo tudi tokrat.

Fernando Torres je svojo nogometno pot začel v Atleticu, od 2007 do 2011 pa je igral tudi za Liverpool. FOTO: AP