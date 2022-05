Redsi odločni: 'Kijevski finale je že zdavnaj za nami'

Nogometaši Liverpoola so v petek dopoldan z letališča Johna Lennona odleteli v Pariz, kjer so kmalu po pristanku preizkusili na novo postavljeno zelenico Stade de Francea. Še pred tem so pred medije stopili Jürgen Klopp, Andy Robertson in Trent Alexander-Arnold. Veliko govora je bilo o finalu izpred štirih let, ko jih je Real v Kijevu ugnal s 3:1. Prenos finala bo v soboto od 20. ure na Pop TV in VOYO.

Ena glavnih tem v Parizu te dni je, ali bo Liverpool vrnil madridskemu Realu za poraz v finalu pred štirimi leti. Na razplet tistega srečanja je močno vplivala poškodba Mohameda Salaha v prvem polčasu. Egipčan je nedavno dejal, da ima z Realom neporavnane račune, a je Jürgen Klopp strasti umiril z izjavo, da o maščevanju ne razmišlja. Kljub temu je nemški strokovnjak na novinarski konferenci prejel kar nekaj vprašanj, povezanih z zaključkom evropske sezone 2017/2018. "Takrat smo vsi izgubili. Težava bi bila, če bi bila to za nas edina motivacija, ampak ni. Normalno je, da želi Salah poravnati račune. Nismo pozabili, kaj se je zgodilo v Kijevu. Imamo ogromno razlogov, da damo v soboto vse od sebe. To je lahko eden od razlogov, ampak zagotovo ni glavni," je povedal Klopp. Za moštvo z Anfielda bo to tretji finale v zadnjih petih sezonah. Po zanje nesrečnem v Kijevu so rane zacelili že naslednje leto, ko so v Madridu ugnali Tottenham. "O Kijevu ne razmišljamo. Maščevali smo se že leto kasneje, ko smo osvojili Ligo prvakov. Ta tekma je že zdavnaj za nami, osredotočeni smo zgolj na sobotni finale. Ko prideš v finale, si tako zelo blizu, a vsi se zavedamo, da je pred nami še najtežji korak," je besede svojega trenerja dopolnil bočni branilec Andy Robertson.

'Takrat nismo bili pripravljeni na ta izziv' Klopp je bil na novinarski konferenci videti zares sproščen. Verjetno mu misel na sobotno revanšo olajšuje dejstvo, da so njegovi varovanci v primerjavi z letom 2018 bistveno izkušenejši. "Moraš se naučiti zmagovati. Takrat nismo bili pripravljeni na izziv. Zadele so nas okoliščine, na katere se nismo znali odzvati. Sedaj je drugače. Vsi smo napredovali. Trenutni igralci so idealni za naš klub." Eden tistih, ki so bili zraven že pri finalu v Kijevu, je Trent Alexander-Arnold, ki ima možnost, da pri 23 letih še drugič osvoji najprestižnejšo klubsko lovoriko. "Imeti možnost drugič slaviti pri teh letih je nekaj posebnega. Veliko legend ni imelo takšne priložnosti. To je privilegij. Čaka nas odlična ekipa, zato bomo morali biti na najvišjem nivoju," je povedal bočni branilec, ki ga v soboto čaka hud boj s hitronogim Viniciusom Juniorjem.

"Ko igraš proti Realu, pričakuješ, da boš igral proti najboljšim nogometašem na svetu. To čaka vsakega izmed nas. Vinicius je izjemen in to kaže že vso sezono. Dobro se zavedamo, kaj moramo in česa ne smemo storiti. Čakajo nas hudi individualni boji, a odločala bo ekipna predstava," je še dodal Alexander-Arnold. Slovitega nasprotnika, najuspešnejše ekipe v tem tekmovanju, se je dotaknil tudi Klopp. "Drži, da bomo igrali proti najuspešnejši ekipi v zgodovini Lige prvakov. Nekateri njihovi igralci bi jo lahko osvojili že petič, Ancelotti četrtič. A o tem ne razmišljamo. Razmišljamo samo o tem, kako se čim bolje pripraviti na tekmo."

Izčrpanost ne sme biti izgovor To bo zadnja tekma sezone za obe moštvi. Zanimivo je, da je Liverpool v njej odigral prav vse možne tekme, saj je v obeh domačih pokalih prišel do finala (in tudi oba dobil). To bo za Kloppove varovance že neverjetna 64. tekma, a na utrujenost se ne želijo izgovarjati. "To je največja tekma na svetu, zato ne bo nihče utrujen. Po koncu prvenstva smo imeli dan počitka, od torka pa smo razmišljali samo o finalu," je bil jasen Robertson.

Za Kloppa bo to četrti finale Lige prvakov in tretji na klopi Liverpoola. Pred tem je prav proti Bayernu izgubil kot trener Borussie iz Dortmunda.

Domače prvenstvo se za Redse ni izteklo najbolje. V zadnjem krogu je dolgo kazalo, da bodo ob zdrsu Manchester Cityja celo postali prvaki, a se je meščanom po zaostanku z 0:2 uspelo izvleči in z zmago (3:2) potrditi novo zvezdico. Alexander-Arnold pa zagotavlja, da to ne bo vplivalo na sobotno predstavo: "Navadili smo se, da se osredotočimo samo na tekmo, ki je pred nami. O drugih pa ne razmišljamo. Seveda je bilo to za nas veliko razočaranje. Potrebovali smo dan ali dva, da smo to premleli, sedaj pa smo osredotočeni zgolj na finale."

Klopp nad igralnimi razmerami ni navdušen Na novinarski konferenci je bilo kar nekaj govora tudi o vprašljivi zelenici. Spomnimo – še prejšnji konec tedna je bil na Stade de Franceu glasbeni koncert, zaradi katerega so zelenico postavili šele v sredo. Zaradi tega naj ne bi bila v idealnem stanju. "Očitno je nekdo mislil, da bi bilo dobro, če bi novo travo pripeljali dan pred tekmo. Zanimivo, a to ne vpliva na moje razpoloženje, saj bodo razmere za obe ekipi enake," je povedal Klopp in dodal: "Obe ekipi sta tehnično odlični, zato bi si želeli igrati v najboljših razmerah na svetu. Žal ne bo tako, a to ne sme biti izgovor. Upam, da (novinarji, op. a.) iz tega ne boste delali zgodbe, saj se zaradi tega ne nameravam pritoževati."

Fabinho in Thiago Alcântara sta normalno vadila s soigralci.

Manéjev status ga ne skrbi, Thiago in Fabinho normalno trenirala Kar nekaj prahu je v zadnjem času dvigoval Sadio Mané, ki ga vse bolj povezujejo s prestopom v Bayern. Nemški strokovnjak se govoricam ni želel pretirano posvečati; dejal je le, da ga zanje ne bi moglo manj skrbeti. "Je v najboljši formi v karieri. Užitek ga je gledati, kako igra in trenira. Popolnoma osredotočeni smo na tekmo, saj ni prvič, da se Bayernove govorice pojavljajo tik pred pomembnimi obračuni." 54-letnik iz Stuttgarta večjih težav s poškodbami svojih varovancev nima. Vprašljiva sta le Fabinho in Thiago Alcântara, ki pa sta na odprtem treningu normalno vadila s soigralci. "Vzdušje je odlično. Za Thiaga in Fabinha so obeti zelo dobri. Dokončno se bomo odločili na dan tekme," je še sporočil Klopp. Trening Liverpoola na Stade de Franceu je sicer minil v zelo sproščenem vzdušju. Videti je bilo, kot da so redsi ravno začeli priprave na novo sezono, in ne kot da jih čez dobrih 24 ur čaka najpomembnejša tekma leta.