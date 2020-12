Remi Bayerna v Madridu z 'drugo' ekipo: Fantje so bili odlični

Španci, pri katerih je Jan Oblak branil vso tekmo, so zadeli v 26. minuti prekJoaa Felixa, Nemci, ki sicer niso ogrožali Oblaka, pa so izenačili v 86. minuti, ko je Thomas Müller unovčil najstrožjo kazen. Špance tako v zadnjem krogu čaka obračun za napredovanje v Salzburgu. "Presrečen sem nad rezultatom. To je velika stvar. Navdušen sem, kako so na vse odreagirali naši mladi nogometaši. Prvič so se znašli na tako visokem nivoju in pred tako uglednim tekmecem. Njihov odgovor je bil naravnost odličen," je za Bildna vsa usta hvalil svojo mlado posadko. "Thomas Müller inSerge Gnabrysta v drugem polčasu prinesla dobrodošlo kakovost in naše mlade fante odlično organizirala. Ponosen sem na to, kako smo se predstavili." Velko bolj razočarani so bili v slačilnici atletov. Zmaga bi jih že na moč približala osmini finala, sedaj je v tej skupini še vse odprto. Ključna tekma za napredovanje se bo "zgodila" na Solnograškem. "Ne bojim se odločilnih tekem. Že nekaj smo jih odigrali v zadnjih sezonah in pričakujem, da bomo v pravem času pravi. Imamo kakovost in željo, da preskočimo zadnjo oviro in spet zagotovimo izločilne boje," je madridskemu AS-u zaupal trener Madridčanov, Diego Simeone. "Proti Bayernu smo imeli ves čas kar konkretno pobudo in tudi lepe priložnosti. Gostje so bili zelo disciplinirani, čeprav jim tekma ni pomenila prav nič. Škoda prejetega zadetka v zaključku tekme," je še dodal Argentinec na klopi španskega nogometnega velikana.