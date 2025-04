Remontada – najbolj omenjana beseda v Realovi garderobi

"Verjetno sem jo v tem tednu slišal že milijonkrat. To nam daje motivacijo. Takšni večeri so narejeni za Real," je kljub porazu na prvi tekmi Bellingham pokal od samozavesti.

Bellingham računa na posebno energijo na Santiagu Bernabeuu

Čeprav so si v taboru galaktikov enotni, da lahko pridejo do preobrata, se dobro zavedajo, da bodo morali v primerjavi s prvo tekmo prestaviti v prestavo ali dve višje. Bellingham je povedal, da bodo morali biti bolj zavzeti v obrambi in mirnejši na žogi v napadu.

Arteta izpostavil mentalno pripravo

O tako opevani "remontadi" je na novinarski konferenci Arsenala spregovoril trener Mikel Arteta. "Morate razumeti, zakaj se je v preteklosti nekaj zgodilo. So stvari, na katere lahko vplivaš. In so stvari, na katere ne moreš. Na treningih smo se posvečali temu, da ne bomo začeli dvomiti vase, da v naši igri ne bo občutka dvoma," je pomembnost mentalne priprave izpostavil španski strokovnjak.

V torek zvečer je razkril, da ne bo mogel računati na Jorginha, ki sploh ni potoval z ekipo v Madrid. Sta pa zato zraven Thomas Partey in Ben White, ki sta bila do zadnjega pod vprašajem. Pričakuje se, da bo ganski vezist začel tekmo v paru z junakom prvega obračuna Declanom Riceom.

Topničarji so v preteklosti radi zapravljali na videz že dobljene situacije. Navijači pa verjamejo, da bo tokrat drugače. Tudi zaradi specifičnega stila Mikela Artete, ki se proti boljšim ali enakovrednim nasprotnikom rad odloči za bolj obrambni pristop.

Londončani so tako pod njegovim vodstvom odigrali številne tekme, na katerih so se večinoma branili, kar se bo skoraj zagotovo zgodilo tudi tokrat. Če bo zadnja vrsta Arsenala ostala mirna in unovčila pretekle izkušnje, potem bo Arsenal na dobri poti do precej presenetljive uvrstitve v polfinale.