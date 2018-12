Se obeta revolucionarna sprememba? Liga prvakov odslej ob vikendih

Kot piše nemški Bild se v bodoče obetajo še večje spremembe v Ligi prvakov. Morda že v naslednji sezoni, če bo predlog naletel na plodna tla, oziroma mu bodo prikimali največji evropski klubi. "Že premik tekem na na 19. uro je kar velika sprememba. Naenkrat se nogometna Liga prvakov dogaja vse od zgodnjega večera pa do poznih ur. A to še ni vse. Vodilni možje Uefe razmišljajo uvrstiti tekme Lige prvakov kar med vikendi," sporoča ugledni nemški časnik. Udeleženci Lige prvakov bi tekme domačega prvenstva v tem primeru igrali v torek in (ali) sredo. "Uefa s tem želi povečati zaslužek zavedajoč se, da bi tekme ob koncu tedna pred male zaslone privabile še več gledalcev. Liga prvakov bi bila gotovo marketinško še bolj zanimiva."