Junaku Riceu postelje ne greje 'misica': Ona je ljubezen mojega življenja, boljše ni

Veliki junak sijajne zmage Arsenala proti Realu (3:0), strelec dveh izjemnih golov Declan Rice, polni časopisne stolpce po Otoku in izven. Njegova gola se šteje med najlepše v sezoni Lige prvakov sploh, nekateri manj nogometno "strokovni" mediji pa so se začeli ukvarjati z zasebnim življenjem nogometaša Arsenala. In izbrskali, da mu za razliko od večine njegovih nogometnih sodobnikov postelje doma ne greje pregovorna nogometna "misica". Njegova partnerka je namreč (pre)večkrat glavna tema na družbenih omrežjih, številni jo namreč kritizirajo zaradi njenega "debelušnega" videza.

Lauren in Jude na tekmi. icon-picture-layer-2 1 / 14

Declan Rice in Lauren Fryer sta "srednješolska ljubezen". Spoznala sta se pri sedemnajstih letih in od takrat sta nerazdružljiva. Lauren Fryer tako svojega izbranca spremlja vse od začetka nogometne poti profesionalca, zraven je bila tudi med torkovim vrhuncem kariere izbranca. Zadetka proti Realu, in to kakšna, sta brez dvoma zvezdniški trenutek Ricea v dosedanjem delu kariere.

Declan Rice in Lauren Fryer s sinom Judom. FOTO: Profimedia icon-expand

In Lauren je tu. Skupaj sta devet let, njuna zveza pa je večkrat v fokusu pozornosti. Paparaci in rumenih vsebin željni novinarji nimajo veliko "mesa za glodanje", saj ne živita burnega življenje, sta v trdni in stabilni zvezi, pa čeprav nista poročena.

"Ni škandalov, ni zanimanja sedme sile," pišejo Otočani, ki pa vendarle radi omenjajo, da Declan Rice ni pregovorni predstavnik moškega nogometnega sveta, kjer postelje številnih zvezdnikov praviloma grejejo "misice".

Declan Rice in Harry Kane FOTO: AP icon-expand

"Pred tremi leti sta dobila sina Juda in se še bolj potegnila v zasebno življenje," dodajajo Otočani, ki so seveda "opazili", da Lauren Fryer ni tipična spremljevalka nogometnih zvezdnikov. "In na to nesramni komentarji po svetovnem medmrežju večkrat opozarjajo."