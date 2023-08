Rico zapustil bolnišnico

"Resnično, možgani so inteligentni in izbrišejo tovrstne dogodke ... in resnica je, da so to bile sanje. Zbudil sem se v bolnišnici in sem danes zelo navdušen in zelo srečen. Upam, da bom kmalu na voljo in da bom iz dneva v dan okreval ter se vrnil k nogometu," je dejal Sergio Rico. Tudi trener PSG Luis Enrique je Ricu izrekel najboljše želje. Vratar se je ponesrečil na jahalnem izletu, kot so dejali v družini, pa se je to zgodilo, ker mu je podivjal konj. Ko je padel na tla, ga je žival še brcnila in pri tem se je močno poškodoval. Španca so po več dneh v komi 5. julija odpustili iz bolnišnične enote za intenzivno nego, zdaj pa je lahko bolnišnico zapustil.