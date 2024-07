Riera: Lepo se je vrniti tja, kjer si cenjen, ljubljen in spoštovan

Španski strateg Albert Riera, ki je v lanski sezoni po odhodu iz Celja v Ligue 2 vodil Bordeaux na 32 tekmah, je s klubom sklenil pogodbo do konca junija 2026.

Španec je Celje v kratkem, a izjemno uspešnem obdobju, po zmagah nad Vitorio S.C. in Neman Grodno, prvič v zgodovini kluba popeljal v play-off fazo kvalifikacij za eno od evropskih tekmovanj. V slovenski prvi ligi je, kot piše na uradni spletni strani celjskega kluba, moštvo vodil na dvanajstih tekmah in zabeležil devet zmag, dva neodločena rezultata in le en sam poraz. "Lepo se je vrniti tja, kjer si spoštovan, ljubljen in cenjen. Hvala upravi za ponujeno priložnost," je na družbenem omrežju vrnitev v knežje mesto komentiral nekdanji trener Olimpije, ki je z zmaji osvojil dvojno krono. "Moj veliki cilj ob vrnitvi v Celje je, da klub postavim na evropski nogometni zemljevid," je še zapisal 42-letni trener.