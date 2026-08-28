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Liga prvakov

Riera po polomu Zvezde besnel: Kaj naj naredim, ubijem igralce? Sprejmem kritike in posledice

Beograd, 28. 08. 2026 08.55 pred 49 minutami 3 min branja 3

Avtor:
Marko Juvan
Albert Riera

Crvena zvezda je po eni najhujših evropskih katastrof zadnjih let ostala brez Lige Evropa. Po zmagi s 3:0 na prvi tekmi v Beogradu, ko je kazalo, da je z nogo in pol že med izbranci za EL, v Plznu klonila kar z 1:5 in se bo tolažila v Konferenčni ligi. Trener Albert Riera po šokantnem izpadu ni skrival razočaranja. Krivce pa (pričakovano) videl vsepovsod okoli sebe. Predvsem ga je motilo dejstvo, da so domači "prejeli" tri enajstmetrovke. V rdeče-belem dresu je nastopil tudi slovenski reprezentant Timi Max Elšnik, ki je bil zamenjan v drugem polčasu.

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Srbski prvak je imel po prvi tekmi praktično že zagotovljeno uvrstitev v ligaški del Lige Evropa, nato pa v povratnem obračunu na Češkem zapravil visoko prednost in se moral posloviti od tekmovanja. 

Albert Riera
Albert Riera
FOTO: Profimedia

Viktoria Plzen je po velikem preobratu napredovala s skupnim izidom 5:4. Odločal pa je podaljšek, saj je bilo po rdenem delu 4:1 za češke prvake, ki so do četrtega gola prišli iz enajstmetrovke v sodnikovem podaljšku.

'Edino navodilo je bilo, da vseh 11 ostane na igrišču'

Riera je po tekmi razjarjenim sbrskim novinarjem, ki so dopotovali v Plzen poudaril, da je bila izključitev Osmana Bukarija ključni trenutek srečanja. 

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"Povsem drugače je igrati z desetimi kot z enajstimi nogometaši. Napravili smo neumnosti. Vprašajte igralce, kakšno je bilo moje edino navodilo. Da vseh enajst ostane na igrišču. Ne sodim med trenerje, ki igralce zasipajo z informacijami, to je bilo edino navodilo. Kaj naj zdaj naredim? Ubijem igralce? Sprejmem vse kritike in vse posledice. Pripravljamo se na Ligo prvakov in na tej ravni moraš igrati. Če tega ne zmoreš, bomo sprejeli določene odločitve. Takšnih napak ne bomo dopuščali," je dejal Španec.

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Posebej je izpostavil Bukarija, ki je v 54. minuti prejel neposredni rdeči karton. Takrat je bil rezultat še 1:1. "Bukari se je moral opravičiti vsem in tudi se je. Nisem kričal nanj. Želim, da se iz tega nekaj nauči in da se mu kaj podobnega nikoli več ne zgodi. To mora biti opozorilo tudi drugim igralcem. To je bil edini način, da smo nasprotniku omogočili vrnitev v tekmo."

Kritike na račun sodnika in Uefe

Čeprav je dejal, da praviloma ne govori o sodnikih, je Riera oštro kritiziral sojenje Nizozemca Dannyja Makkelieja

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"Ne želim govoriti o sodnikih, vendar so bili dosojeni trije kazenski streli in rdeči karton. Kolikokrat se to zgodi? Vsaka odločitev v dvomljivih situacijah 50:50 je šla proti nam. Če sodniki naredijo veliko napak, mora UEFA ukrepati. Mora obstajati ravnotežje. Ko je bil po rdečem kartonu dosojen še drugi kazenski strel, sem nehal komunicirati s sodniki. Naloga Uefe je kaznovati sodnike, ker mene kaznujejo moji nadrejeni. Mislim, da do nas ni bilo pošteno," je dejal trener Crvene zvezde.

Nočna mora po izključitvi

Viktoria Plzen je povedla že v osmi minuti, a je Mirko Ivanić tri minute pozneje izenačil in Zvezdi vrnil mirnost. V drugem polčasu pa se je tekma po Bukarijevi izključitvi obrnila na glavo.

Timi Max Elšnik
Timi Max Elšnik
FOTO: Profimedia

Denis Višinski in Patrik Hrošovski sta poskrbela za vodstvo domačih s 3:1, Christophe Kabongo pa je globoko v sodnikovem dodatku zadel za 4:1 in izsilil podaljšek. Tam je dokončni udarec srbskemu prvaku zadal David Krčík, ki je v 96. minuti postavil končnih 5:1.

V Konferenčni ligi moramo biti favoriti

Nekdanji trener Olimpije in Celja je po bolečem porazu skušal obdržati optimizem pred nadaljevanjem sezone. 

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"Jutri moramo znova vstati. Konec tedna moramo zmagati. Igramo v Konferenčni ligi? V redu, tam bomo favoriti in skušali bomo tekmovanje osvojiti. Zdaj moramo ekipi vrniti samozavest. Od svojih igralcev zahtevam veliko, vendar nikogar ne morem ubiti. Potrebujejo trenerja, ki jim bo pomagal skozi takšne trenutke," je zaključil nekdanji španski reprezentant.

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Crvena zvezda bo tako evropsko sezono nadaljevala v Konferenčni ligi, izpad proti Viktorii Plzen pa srbski mediji že označujejo za enega največjih evropskih polomov kluba v zadnjih letih.

Razlagalnik

UEFA (Union of European Football Associations) je krovna organizacija za nogomet v Evropi, ustanovljena leta 1954. Njena glavna naloga je upravljanje, organizacija in nadzor nad vsemi vidiki nogometa na evropski ravni. To vključuje organizacijo prestižnih klubskih tekmovanj, kot so Liga prvakov, Liga Evropa in Konferenčna liga, ter evropskih prvenstev za reprezentance. UEFA prav tako postavlja pravila igre, skrbi za sodniške standarde in razvija nogometno infrastrukturo po celotni celini.

Konferenčna liga UEFA je tretje po kakovosti evropsko klubsko nogometno tekmovanje, ki je bilo uradno ustanovljeno leta 2021. Njen namen je omogočiti večjemu številu klubov iz manjših ali manj razvitih nogometnih lig, da tekmujejo na mednarodni ravni in pridobijo izkušnje. Po hierarhiji sledi Ligi prvakov in Ligi Evropa, zmagovalec tekmovanja pa si zagotovi neposredno uvrstitev v naslednjo sezono Lige Evropa.

Danny Makkelie je priznani nizozemski nogometni sodnik, ki sodi na najvišji mednarodni ravni pod okriljem FIFA in UEFA. Poleg svoje sodniške kariere je znan tudi po tem, da je po poklicu policijski inšpektor. Velja za enega najbolj izkušenih evropskih sodnikov, ki redno sodi na ključnih tekmah Lige prvakov, evropskih prvenstvih in svetovnih prvenstvih, kjer je znan po strogem upoštevanju pravil in uporabi tehnologije VAR.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI3

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Panter 63
28. 08. 2026 10.04
To kaj on trdi da so favoriti za osvojitev KL bo drugač razmišljal kdaj se zbudi. Ali pa prenehajo delovati kakšna poživila.
Odgovori
0 0
Amor Fati
28. 08. 2026 09.54
Zanj je primerna samo prva slovenska liga, sam kaj, ko hoce vecji kos pogace. Tok je pac aroganten, da gleda samo na denar.
Odgovori
-2
0 2
Nikdar več
28. 08. 2026 09.27
Kljub VARu se lahko manipulira s tekmo. Sodnik se lahko odloči ali ga bo pogledal ali pač ne. Pa tudi, če ga, ni rečeno, da se bo odločil pravilno. Kazni za njih pač ni. Vsaj izgleda tako.
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