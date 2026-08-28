Riera po polomu Zvezde besnel: Kaj naj naredim, ubijem igralce? Sprejmem kritike in posledice

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Srbski prvak je imel po prvi tekmi praktično že zagotovljeno uvrstitev v ligaški del Lige Evropa, nato pa v povratnem obračunu na Češkem zapravil visoko prednost in se moral posloviti od tekmovanja.

Albert Riera FOTO: Profimedia

Viktoria Plzen je po velikem preobratu napredovala s skupnim izidom 5:4. Odločal pa je podaljšek, saj je bilo po rdenem delu 4:1 za češke prvake, ki so do četrtega gola prišli iz enajstmetrovke v sodnikovem podaljšku.

'Edino navodilo je bilo, da vseh 11 ostane na igrišču'

Riera je po tekmi razjarjenim sbrskim novinarjem, ki so dopotovali v Plzen poudaril, da je bila izključitev Osmana Bukarija ključni trenutek srečanja.

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"Povsem drugače je igrati z desetimi kot z enajstimi nogometaši. Napravili smo neumnosti. Vprašajte igralce, kakšno je bilo moje edino navodilo. Da vseh enajst ostane na igrišču. Ne sodim med trenerje, ki igralce zasipajo z informacijami, to je bilo edino navodilo. Kaj naj zdaj naredim? Ubijem igralce? Sprejmem vse kritike in vse posledice. Pripravljamo se na Ligo prvakov in na tej ravni moraš igrati. Če tega ne zmoreš, bomo sprejeli določene odločitve. Takšnih napak ne bomo dopuščali," je dejal Španec.

Posebej je izpostavil Bukarija, ki je v 54. minuti prejel neposredni rdeči karton. Takrat je bil rezultat še 1:1. "Bukari se je moral opravičiti vsem in tudi se je. Nisem kričal nanj. Želim, da se iz tega nekaj nauči in da se mu kaj podobnega nikoli več ne zgodi. To mora biti opozorilo tudi drugim igralcem. To je bil edini način, da smo nasprotniku omogočili vrnitev v tekmo."

Kritike na račun sodnika in Uefe

Čeprav je dejal, da praviloma ne govori o sodnikih, je Riera oštro kritiziral sojenje Nizozemca Dannyja Makkelieja.

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"Ne želim govoriti o sodnikih, vendar so bili dosojeni trije kazenski streli in rdeči karton. Kolikokrat se to zgodi? Vsaka odločitev v dvomljivih situacijah 50:50 je šla proti nam. Če sodniki naredijo veliko napak, mora UEFA ukrepati. Mora obstajati ravnotežje. Ko je bil po rdečem kartonu dosojen še drugi kazenski strel, sem nehal komunicirati s sodniki. Naloga Uefe je kaznovati sodnike, ker mene kaznujejo moji nadrejeni. Mislim, da do nas ni bilo pošteno," je dejal trener Crvene zvezde.

Nočna mora po izključitvi

Viktoria Plzen je povedla že v osmi minuti, a je Mirko Ivanić tri minute pozneje izenačil in Zvezdi vrnil mirnost. V drugem polčasu pa se je tekma po Bukarijevi izključitvi obrnila na glavo.

Timi Max Elšnik FOTO: Profimedia

Denis Višinski in Patrik Hrošovski sta poskrbela za vodstvo domačih s 3:1, Christophe Kabongo pa je globoko v sodnikovem dodatku zadel za 4:1 in izsilil podaljšek. Tam je dokončni udarec srbskemu prvaku zadal David Krčík, ki je v 96. minuti postavil končnih 5:1.

V Konferenčni ligi moramo biti favoriti

Nekdanji trener Olimpije in Celja je po bolečem porazu skušal obdržati optimizem pred nadaljevanjem sezone.

"Jutri moramo znova vstati. Konec tedna moramo zmagati. Igramo v Konferenčni ligi? V redu, tam bomo favoriti in skušali bomo tekmovanje osvojiti. Zdaj moramo ekipi vrniti samozavest. Od svojih igralcev zahtevam veliko, vendar nikogar ne morem ubiti. Potrebujejo trenerja, ki jim bo pomagal skozi takšne trenutke," je zaključil nekdanji španski reprezentant.

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Crvena zvezda bo tako evropsko sezono nadaljevala v Konferenčni ligi, izpad proti Viktorii Plzen pa srbski mediji že označujejo za enega največjih evropskih polomov kluba v zadnjih letih.