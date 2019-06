'Iličić ni mahnjen na denar, a to priložnost mora izkoristiti'

Za Atalanto je izjemna in zgodovinska sezona v Serie A. Po srditem boju z močnejšimi in premožnejšimi Interjem, AC Milanom, Romo, Torinom in Laziem so črno-modri iz Bergama osvojili visoko tretje mesto in razveselili svoje goreče privržence, ki so v zadnjih mesecih uživali v igrivih in predvsem strelsko učinkovitih predstavah ekipe trenerja Giana Piera Gasperinija.

Pika na i za navijače iz mesta z okoli 120.000 prebivalci je bila seveda uvrstitev v skupinski del Lige prvakov, pred druženjem z najboljšimi klubi stare celine pa v mestu, ki leži okoli 45 kilometrov severovzhodno od Milana, že zdaj vlada obsedno stanje. Nekdanji branilec Olimpije Robert Englaroje med letoma 1997 in 2000 nosil črno-modri dres in na stadionu Atleti Azzurri d'Italia izkusil tako vzpone kod padce v Serie A in Serie B.

ATALANTA

Mesto diha z ekipo

"Zanje je to zelo velik uspeh, ki so si ga želeli že kar dolgo časa,"se je Englaro za 24ur.com dotaknil letošnjega uspeha nekdanjih delodajalcev. "Sicer so že bili v Ligi Evropa, a za Ligo prvakov vemo, da je to pika na i za takšen klub, ki si vedno želi navzgor. Dejstvo je, da so v zadnjem obdobju pokazali zelo dobre igre in tudi rezultati so bili temu primerni. Sploh zadnji mesec ali mesec in pol so skorajda vedno zmagovali in ni dosti manjkalo, da bi se prebili še kakšno mesto višje,"je nadaljeval Englaro.

"To je delavsko mesto, privrženi so klubu in zelo veliko dajo na to. Ko sem tam igral še sam, je bila v prvenstvu tudi Brescia, veliki sovražniki. To so bili derbiji in takrat, ko je bila na sporedu ta tekma, je bil derbi tako na kot izven zelenice. Pokalo je po vseh šivih. Stadion je bil vedno poln, sploh takrat, ko je prišla Brescia. In obratno. Mesto diha z ekipo, zdaj berem tudi, da naj bi prenavljali stadion oziroma zgradili novega. Imajo predsednika (Antonio Percassi, op. a.), ki je zelo bogat in da veliko na šport, sploh na nogomet. Vlaga v infrastrukturo, po vsem svetu ima svoje filiale. V Italijo je pripeljal tudi raznorazna močna podjetja od kozmetike, hrane in ne vem še česa."