Lewandowski prehitel Raula, Musiala podrl angleški rekord

Bayern München je po dveh bledih predstavah v domačem prvenstvu v najbolj pomembnem trenutku, ko je šlo najbolj zares, znova pokazal pravi obraz. Čeprav je imel Lazio kar nekaj priložnosti, so ga Bavarci s klinično natančnostjo zmleli s 4:1. V deveti minuti je napako domače obrambe prvi izkoristil Robert Lewandowski , ki je tako dosegel še svoj 72. zadetek v Ligi prvakov.

Danes ne pozabite na nov spektakel v Ligi prvakov, Atalanta v Bergamu pričakuje madridski Real. Srečanje boste lahko v živo spremljali na Kanalu A in VOYO, s studijskim delom pričenjamo ob 20.30.

V 24. minuti tekme so Bavarci na Olimpicu povedli z 2:0, ko je Pepeja Reino po lepi ekipni akciji premagal še 17-letni Jamal Musiala . Napadalni zvezni nogometaš, rojen leta 2003, je s 17 leti, 11 meseci in 28 dnevi postal najmlajši strelec v Ligi prvakov v klubski zgodovini, obenem pa tudi najmlajši Anglež, ki je v tem tekmovanju meril v polno. "Veseli smo, da je igral tako dobro, sploh pa, ker je dosegel zadetek. Na žogi je zelo samozavesten, ima sposobnost za podaje med linijami, poleg tega pa se odlično zaveda, kje mora stati na igrišču," je mladeniča po tekmi pohvalil trener Bayerna Hans-Dieter Flick .

Poljak je z zadetkom, ki mu ga je s slabo povratno podajo podaril domači branilec Mateo Musacchio , na večni lestvici strelcev prehitel legendarnega Španca Raula Gonzaleza , ki jih ima 71. Pred 32-letnim strojem za gole sta tako zgolj še Cristiano Ronaldo (134) in Lionel Messi (119). Lewandowski je sicer za 72. zadetkov potreboval 95 tekem.

Usodo Rimljanov je nato tik pred koncem prvega dela po hitrem protinapadu zapečatil Leroy Sane . "Pritiskali smo od prve minute, saj smo si želeli pokazati, zakaj smo prišli v Rim. Bila je težka tekma. Videti je bilo, da nam je proti koncu zmanjkovalo moči, a na srečo je tudi Lazio ni imel več. Izkoristili smo priložnosti, ki so se nam ponudile, v obrambi pa smo bili zbrani in kompaktni. Odlična tekma. Zagotovo pa nam je pomagalo dejstvo, da smo kmalu po začetku prišli do zadetka," je srečanje komentiral nekdanji nogometaš Manchester Cityja.

Je pa Musiala veliko dela postoril tudi v obrambi, saj sta proti Laziu le Alphonso Davies in Joshua Kimmich nasprotnikom odvzela več žog kot on. "Zelo vesel je bil, ko je izvedel, da bo lahko začel. Govorili smo mu, da mora biti pogumen. Skupaj s Kimmichom sva ga poskušala razvedriti, da bi bilo na njem čim manj pritiska. Dokazal se je na najboljši možen način – z zadetkom," je po velikem slavju dodal Musialov partner na sredini igrišča Leon Goretzka .

Musiala se je odločil za Nemčijo

Že omenjeni Bayernov dragulj je zelo zanimiv tudi zato, ker je v mladinskih selekcijah nastopal tako za Anglijo kot Nemčijo. Rodil se je sicer v Stuttgartu, nemški materi in očetu z britansko-nigerijskimi koreninami, doslej pa je za angleške mladinske selekcije zbral že 22 nastopov, medtem ko je za Nemčijo nastopal le v ekipi do 16 let, za katero je odigral dve tekmi.

Dan po prvencu v Ligi prvakov pa je za The Athletic potrdil, da bo v članski konkurenci najverjetneje igral za elf. "Veliko sem razmišljal o tem vprašanju. Kje imam več možnosti za igranje, sem se spraševal. Na koncu sem prisluhnil občutku, ki mi je pravil, da bo zame na dolgi rok bolje, če bom igral za deželo, v kateri sem se rodil, torej Nemčijo," je pojasnjeval Musiala.

"To nikakor ni bila enostavna odločitev. V Angliji se počutim kot doma. Težko najdem besede, s katerimi bi opisal, kaj mi ta država pomeni. Nanjo imam sijajne spomine." Musiala je namreč vrsto let živel na Otoku, med letoma 2011 in 2019 je bil celo član Chelseajeve akademije, od koder se je preselil k bavarskemu velikanu.