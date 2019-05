Borbeni Robertson svari Liverpoolčane: Ne zaslužimo si ničesar

Liverpool je na lansko finalno tekmo v Kijev odpotoval veliko hitreje, najbrž pa je tudi kasnejši neuspeh na obračunu z madridskim Realom trenerja Jürgena Kloppa prepričal, da bo letos malce spremenil potovalne načrte rdečih. Ti za razliko od članov Tottenhama , ki so v sredo že prespali v svojem madridskem hotelu, na Otoku ostajajo vse do petka, ko bodo na predvečer finala na stadionu Wanda Metropolitano v španski prestolnici opravili uradni trening.

To bi bilo neumno

"Veliko ljudi sem slišal govoriti to, a po mojem mnenju si še ničesar ne zaslužimo,"meni škotski reprezentant. "Premier League to kaže. Veliko ljudi bi reklo, da si 97 točk zasluži (naslov v op. a.) Premier League, a temu ni bilo tako, saj jih ima Manchester City 98 (točk, op. a.). Bili so tisti kanček boljši od nas na koncu. Ne zaslužimo si ničesar, samo tisto, kar vložimo v tekmo in kar iz nje izvlečemo," je nadaljeval.

"Če se bomo stoodstotno potrudili in odigrali dobro tekmo, igrali na svoji najvišji ravni, potem si bomo zaslužili. A če bomo šli v tekmo z razmišljanjem, da si zaslužimo, ker smo imeli dobro sezono in zbrali 97 točk ... Nikoli. To bi bilo neumno z naše strani."

'Spet moramo biti neusmiljeni'

Prav na Robertsonu bo najverjetneje veliko breme, tako kot je bilo že na prejšnjih tekmah, denimo na neverjetnem polfinalnem obračunu z Barcelono, ko mu je s soigralci uspelo zadržati Lionela Messija, Luisa Suareza, Philippa Coutinhain druščino ob odločilni zmagi s 4 : 0. Dejstvo, da Spursi radi napadajo po njegovi levi strani, oziroma tam ustvarjajo številčno premoč, bo nanj pritisnilo toliko bolj.

"V tej sezoni smo bili neusmiljeni in spet moramo biti neusmiljeni. A gledal sem Tottenham v zadnjih treh ali štirih letih pod (trenerjem Mauriciem, op. a.) Pochettinom in tudi oni so neusmiljena ekipa. Način, na katerega se lotevajo reči, in način, na katerega tekme dobivajo ... Ekipe včasih uničijo,"ostaja previden 25-letnik iz Glasgowa.

"V prejšnji sezoni so nas premagali, če pa bodo prikazali takšno predstavo, nas čaka peklenska tekma proti fantastični ekipi s fantastičnimi igralci. Na vrhu Premier League moraš biti neusmiljen. Tudi preboj med prve štiri je težek. Če lahko gremo v tekmo s tem zavedanjem, potem verjamem, da imamo dovolj za zmago, a to moramo dokazati. Moramo se pokazati kot ekipa, ki je igrala v zadnjih desetih mesecih sezone."