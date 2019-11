Robertson svari pred Napolijem: Želeli se nam bodo maščevati

Bočni branilec Liverpoola in škotske reprezentance Andrew Robertsonje med torkovim druženjem z mediji dejal, da njegova ekipa želi doseči "perfekcijo" v igri, vseeno pa je ostal previden pred ponovnim obračunom z neugodnim Napolijem na domačem Anfieldu. Sinje modri so v prvem krogu skupinskega dela premagali ekipo Jürgna Kloppa(2:0), za katero so bili v zadnjem letu usodni še dvakrat (enkrat na tekmi skupinskega dela sezone 2018/19 z 1:0 in poleti s 3:0 še na prijateljskem obračunu).

ROBERTSON

Nihče se v tem obdobju ne more pohvaliti s takšnim številom uspehov proti evropskim prvakom, ki so Neapeljčanom vseeno vzeli mero, ko je bilo to najbolj potrebno ‒ na zadnji tekmi skupinskega dela minule sezone Lige prvakov, ko so rdeči po zaslugi Mohameda Salahadramatično potrdili napredovanje v osmino finala. Italijani so bili do zadnjih napadov v igri za izenačenje, ki bi pomenilo, da bi Liverpoolčani ostali brez vozovnice za izločilne boje, ki so se zanje nato razpletli sanjsko: z zmago nad Tottenhamom z 2:0 v velikem madridskem finalu.