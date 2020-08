Rodri: Realu moramo dokazati, da smo boljši

Tekmo Manchester Cityja in Real Madrida bomo prenašali v petek ob 20.30 na Kanalu A in VOYO. Ne zamudite!

"Real je odlična ekipa, ki te lahko premaga, saj gre za Real Madrid, toda dokazati jim moramo, da smo boljši kot oni," je sporočilo, ki ga je prek klubskih medijev v svet prenesel Rodri. Ta španski nogomet še kako dobro pozna, saj je tri sezone branil barve članske ekipe Villarreala, nato pa eno leto preživel tudi v dresu Atletica Madrida.

Manchester City bo sicer na povratni tekmi na stadionu Etihad branil prednost s prve tekme, ki so jo sinjemodri v španski prestolnici dobili z 2:1. Tedaj je Real bil večji del tekme boljši nasprotnik in povedel z golom Isca v 60. minuti, a so varovanci Pepa Guardiole uspeli priti do popolnega preobrata v pičlih petih minutah. "Premagali smo jih že v Madridu, toda moramo biti pripravljeni, saj nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi. Morali bomo biti osredotočeni," je poudaril 24-letni španski reprezentant. Ta se zaveda, da je Real pod taktirko Zinedina Zidana v Ligi prvakov še posebej nevaren. Francoz do sedaj namreč še ni izgubil nobenega izločilnega boja (niti finala) Lige prvakov.

"Real je najboljša ekipa La Lige, kar so dokazali v tej sezoni. Morali bomo biti na naši najvišji ravni, če želimo napredovati v četrtfinale," je zaključil Rodri. Sinjemodri sicer veliko upov polagajo na letošnjo sezono Lige prvakov, potem ko so prvenstvo 'zapravili' že v prvi polovici sezone.