Rodrigo pred tekmo z Realom: Smo boljši, a moramo to pokazati na igrišču

V Uefini Ligi prvakov so v konkurenci ostala še štiri najboljša moštva. V prvem polfinalnem paru se bosta pomerila Manchester City in Real Madrid (prenos na Kanalu A in VOYO ob 20.30). V taboru meščanov so optimisti glede razpleta in računajo na prednost domačega igrišča na uvodni tekmi, kar sta na novinarski konferenci dejala tudi Rodrigo in Raheem Sterling.

Manchester City je kot kaže v dobri formi, v zadnjem krogu angleške Premier League so pred svojimi navijači visoko premagali Watford (5:1). Med strelci sta bila le dva nogometaša, Gabriel Jesus je dosegel kar štiri gole, enega pa je prispeval Rodrigo. Slednji, s polnim imenom Rodrigo Hernandez Cascante, oziroma znan tudi z vzdevkom Rodri, je optimističen pred prvo tekmo polfinala Lige prvakov, ki bo v torek zvečer na sporedu na stadionu Etihad. "Mislim, da smo boljši, a to moramo pokazati na igrišču.Točno vemo, kako igrajo. To je ekipa, ki ima seveda izkušnje s tem tekmovanjem in čaka na svojo priložnost. To je najboljša stvar pri njih. Niso dominantni vseh 90 minut, a so vedno nevarni. Na meni je, da ostanem miren, predvsem pa, da bom psihično močan, če bomo morali v nekem trenutku trpeti. Prva tekma je doma, zato moramo dati vse od sebe," je prepričan 25-letni Španec.

icon-expand Rodrigo in Riyad Mahrez FOTO: AP

Prav na svojem stadionu se varovanci trenerja Pepa Guardiole zelo dobro znajdejo. Na Etihadu niso doživeli poraza na zadnjih petih domačih tekmah Lige prvakov (štiri zmage, remi), nazadnje so doma premagali Atletico Madrid (1:0) v četrtfinalu, nato pa po tekmi brez golov v Madridu napredovali v polfinale. Tudi Real je imel kar težko delo proti Chelseaju, a jim je uspelo v veliki meri po zaslugi v tej sezoni izjemnega Karima Benzemaja. Londončani so krepko pretili na povratni tekmi v Madridu, tako da je o napredovanju odločil podaljšek. Francoski napadalec je izjemno uspešen, kar je potrdil tudi 25-letni Španec: "Benzema je v najboljšem trenutku svoje kariere. Večkrat sem igral z njim in opaziš, da razume igro kot nihče drug in poskrbi, da se ekipa izboljšuje v vsem, očitno pa so pri njemu seveda ključni goli, ki jih je dosegel letos. Vidiš kako igra in pomisliš: "Prekleto!" Svojemu moštvu zagotovi, da se ob žogi počuti udobno in kot pravi Carlo Ancelotti, je popoln moderni napadalec. Pazili bomo nanj, tako na tudi vse ostale."

