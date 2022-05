Rodrygo: Bili smo mrtvi, a na koncu je bila to čarobna noč za Real

Nogometaši Reala so na povratni tekmi polfinala Lige prvakov v Madridu po podaljšku s 3:1 premagali Manchester City in se uvrstili v finale, kjer se bodo 28. maja merili z Liverpoolom. Rodrygo bo, kot kaže, dobil nov vzdevek, od sedaj naprej bo Realov rešitelj dobil ime "gospod Lige prvakov". Brazilec "Rad bi se zahvalil navijačem za to, kar so naredili. Podpirajo nas vedno, tudi na tekmah Lige prvakov. Veliko nam pomagajo in res je bil en poseben dan. Čarobna noč zame in za Real Madrid. Sem zelo sem vesel, da sem del tega kluba," je povedal za španski časnik Marca.