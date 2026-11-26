PSG, ki bo zaradi poškodb kolena dolgo časa brez izvrstnih krilnih igralcev Hviče Kvarachelie in Desireja Doueja, je gostil Romo. Rimljani, ki v domačem prvenstvu zasedajo drugo mesto, so proti vodilni ekipi francoske lige povedli v peti mihuti, ko je zadel Mario Hermoso, terensko premoč pa je pariška zasedba kronala za izenačenje v 31. minuti, ko je po kotu zadel Ilja Zabarnji. Ousmane Dembele je v 62. minuti unovčil enajstmetrovko za pariško vodstvo z 2:1, Donyell Malen pa je prav tako z bele pike v 78. zadel za novo izenačenje in končni izid.

Ekipa iz večnega mesta je na gostovanju pri PSG-ju pripravila eno svojih najboljših predstav v letošnji ligi prvakov in iz Pariza odnesla dragoceno točko. Za razliko od nekaterih prejšnjih evropskih tekem se Rimljani tokrat niso zlomili pod pritiskom, temveč so proti zvezdniški zasedbi francoskega prvaka pokazali zrelost, značaj in kakovost. Trener Gian Piero Gasperini pa po tekmi v pogovoru za Gazzetto Dello Sport ni skrival zadovoljstva.

Luis Enrique FOTO: Profimedia

"Na pravi poti smo. Zelo ponosen sem na duha in napredek svojih igralcev. Luis Enrique nam je namenil lepe besede, a pohvalo vračam tudi njemu. Igrali smo proti izjemni ekipi, ki je taktično vrhunsko organizirana. Menjajo položaje, nevarni so v vsakem trenutku in kaznujejo že najmanjšo napako," je povedal izkušeni italijanski strateg.

MVP tekme PSG vs. Roma: Mario Hermoso FOTO: Sofascore.com

Kljub dobri predstavi mu je nekoliko grenil večer gol, ki ga je Roma prejela po prekinitvi. "Še enkrat smo prejeli zadetek po kotu, podobno kot proti Real Madridu. To ni gol, ki bi si ga smeli privoščiti. Kljub temu verjamem, da napredujemo in da gremo v pravo smer," je rožnatemu športnemu časniku poudaril Gasperini.

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Posebej navdušen je bil nad nastopom branilca Maria Hermosa. "Ima neverjetno miselnost, poleg tega pa tudi kakovost. Danes bi lahko dosegel celo tri gole. Izjemen nogometaš je in odlično pooseblja našo željo, da se nikoli ne predamo," je še dejal trener Rome.

Še več pozornosti kot Gasperinijeve besede pa je požela izjava trenerja PSG-ja Luisa Enriqueja, ki je bil nad predstavo italijanske ekipe odkrito navdušen. "To je bila najtežja tekma PSG-ja. Zadovoljen sem z remijem. Tudi moji igralci so bili navdušeni nad Romo," je priznal španski strokovnjak. Nato pa dodal nekaj, kar bodo navijači Rome zagotovo sprejeli kot velik kompliment.

Statistika tekme PSG vs. Roma FOTO: Sofascore.com

"Upam, da Rome v Ligi prvakov ne bomo več srečali. Razen če bo to v finalu," je dejal Luis Enrique. Trener Parižanov je šel celo korak dlje in ocenil, da ima rimska zasedba kakovost za najvišje cilje tudi v domačem prvenstvu. "Lahko osvojijo naslov italijanskega prvaka," je pogovor za pariški L'Equipe zaključil 55-letni Španec.

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