Romunski sodnik z razvpite tekme v Parizu na hladnem do konca sezone

Po tem incidentu so igralci obeh ekip protestno zapustili igrišče na pariškem stadionu in tekmo končali šele naslednji dan. Na njej so pravico delili nizozemski sodniki, končala pa se je z zmago domače ekipe s 5:1.

Uefa je disciplinski postopek zoper Coltescuja in Octaviana Sovreja sprožila februarja letos, oba pa sta bila pod drobnogledom zaradi kršenja 11. člena. Coltescu je bil suspendiran do konca sezone, njegov kolega pa je dobil opomin. Oba romunska sodnika se bosta morala do 30. junija letos udeležiti tudi posebnega izobraževalnega programa Uefe.