Turbo Ronaldo znova pokazal dodano vrednost za svoj že 125. gol v LP

Ajax je tudi proti Juventusu pokazal, kako nevaren tekmec je. Slabo izkušnjo z mlado nizozemsko zasedbo imajo galaktiki, ki so presenetljivo izpadli v osmini finala, potem ko je Real sicer zmagal v Amsterdamu, a nato doživel polom prav na domačem Santiagu Bernabeuu. Ajax je bil tudi proti Juventusu bolj konkreten, imel je več strelov v okvir gola in morda je to dovolj veliko opozorilo za italijanskega prvaka pred povratno tekmo v Torinu.

Juventus je dosegel svoj cilj, ni izgubil, poleg tega so se nogometaši domov vrnili s pomembnim golom v gosteh. Dosegel ga je Cristiano Ronaldo , ki je bil še pred kratkim vprašljiv za nastop zaradi poškodbe noge, ki jo je staknil v reprezentančnem dresu. A se je Portugalec s svojim fanatičnim režimom rehabilitacije in discipline ekspresno vrnil na svoje delovno mesto v napadu in deloval nevarno, potem pa po strelu z glavo dosegel edini gol za Juve na gostovanju na Nizozemskem.

Ronaldo je dokazal, da je ključni element ekipe, v katerega močno zaupajo tudi soigralci in trener."Ajax je odigral zelo dobro tekmo, zelo so hitri in moštveno napadajo in so nas dobro "pritiskali", vendar je Ronaldo še enkrat dokazal, da je ekstra igralec na višjem nivoju," je po tekmi dejal trener Massimiliano Allegri. Ronaldo je dosegel že 125 golov v Ligi prvakov, prvega že daljnega leta 2007 in to v dresih Porta, Manchester Uniteda, Reala in seveda Juventusa. V tem statističnem elementu je povsem sam na vrhu, edini, ki mu sledi in je presegel stotico, je Leo Messi na drugem mestu. Argentinec jih je dosegel 108, vse v dresu Barcelone. Ronaldo je kar 41 golov dosegel v izločilnih bojih LP: v četrtfinalih, polfinalih, finalih.