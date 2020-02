Ima telo 'mladeniča': Ronaldo bi rad igral do 40. leta

Najboljši strelec Lige prvakov vseh časov, petkratni dobitnik Zlate žoge in trenutno najbolj vroč nogometaš Juventusa Cristiano Ronaldo, je dopolnil že 35 let. Portugalski superzvezdnik bo kmalu odigral že tisočo tekmo, a se še ne namerava ustaviti. Rad bi zrušil še kakšen rekord in igral vse do 40. leta. Če gre soditi po trenutni formi, bo ta cilj tudi dosegel.

Cristiano Ronaldo FOTO: AP Ko je leto in pol nazaj iz madridskega Reala prestopil k Juventusu, je zdravniški pregled pokazal zgolj 7 odstotkov telesne maščobe in kar 50 odstotkov mišične mase. Cristiano Ronaldo ima telo 20-letnika. Za takšne rezultate trdo gara. Niti 35. rojstni dan ni bil izjema. "Vse najboljše zame," je zapisal Portugalec.



Zanj ni ovir, zdi se neustavljiv. Tudi pri vsakoletnih ciljih ne popušča.