Ronaldo ima več kot 200 milijonov razlogov

Če je verjeti Marci , pritrjujejo ji še nekateri drugi (portugalski in španski) mediji, naj bi 37-letni napadalec kariero nadaljeval v eksotičnem okolju. " Ronaldo je že nekaj časa v stiku z arabskim klubom Al-Nassr. Še v času, ko je bil član Manchester Uniteda, se je večkrat sestal z nekaterimi vodilnimi iz kluba, po slovesu od rdečih vragov, pa so kontakti vse bolj pogosti in tudi konkretni. Imamo informacijo, da je vse že bolj ali manj dogovorjeno. Gre le še za nekatere podrobnosti, ki se usklajujejo ," poroča Marca , ki je prepričana, da bo Ronaldo že v kratkem dahnil usodni da in podpisal pogodbo za enega največjih arabskih klubov sploh.

Madridčani sporočajo, "da vse skupaj deluje kot premišljena strategija njegovega menedžerja Jorgeja Medesa in nogometaša samega". Ronaldo je še pred začetkom SP v Katarju prejel vse papirje in je povsem prost igralec in brez odškodnine. Zdi se, da sta prav to skupaj z Mendesom skrbno načrtovala. V miru se lahko pogovarja s snubci in očitno sta se z mededžerjem že odločila, kjer bo nadaljeval svojo športno pot. Znani naj bi bili tudi detajli megalomanskega posla. "Savdski klub portugalskemu veteranu, ki ta čas nastopa na mundialu v Katarju, ponuja dveinpolletno pogodbo v skupni vrednosti približno 216 milijonov evrov."