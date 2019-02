Ronaldo po porazu zažugal: Imam pet lovorik v LP, Atletico nobene

Izjave Cristiana Ronalda, ki so ga novinarji ob sprehodu skozi mešano cono spraševali, ali je jezen ob porazu na Wandi, so požele veliko pozornosti na španskih tleh, hitro pa se je oglasil tudi predsednik Atletica Enrique Cerezo. "Zame Cristiano ni osvojil petih lig prvakov, pač pa tri in to zaradi preprostega razloga. Dveh proti Atleticu ni osvojil on. Kdo jih je? O tem bomo govorili v prihodnjem intervjuju," se je glasil odgovor Cereza za radio CRC.